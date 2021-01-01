لا تتجاهلها.. 10 أطعمة تنشط الذاكرة .. تعرف عليها

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أطعمة تنشط الذاكرة

تتطلب الذاكرة الجيدة صحة جيدة، لن تتمكن من حفظ أي شيء إذا كنت لا تستطيع التركيز، لذا اعتني بنفسك، ونم وتناول طعامًا جيدًا واشرب الكثير من الماء.



فنمط حياة متوازن يساوي الذاكرة الجيدة، لا تنس أن تستنشق الهواء النقي من وقت لآخر أو تتواصل مع أصدقائك وعائلتك، يحتاج دماغك إلى جميع المواد الكيميائية السعيدة ، مثل السيروتونين ، ليعمل في ذروته.



فتتواجد العديد من الطرق للبقاء عاقلًا وتحسين الذاكرة ومهاراتك التعليمية في نفس الوقت، وأهمها تناول الطعام الصحي، ومن أبرز الأطعمة..

الأسماك الدهنية

القهوة
الشوكولاته الداكنه

العنب البري

الكركم

البروكلي

بذور اليقطين

المكسرات بجميع أنواعها

البرتقال

البيض

الشاي الأخضر

وغير ها العديد من الأطعمة، وخاصة الخضراوات والفواكه الصحية التي تساعد على الاستمتاع بحياة صحية وتحسين ذاكرتك بشكل جيد.

المصدر: elbalad

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