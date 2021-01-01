لا تتجاهلها.. 10 أطعمة تنشط الذاكرة .. تعرف عليها

تتطلب الذاكرة الجيدة صحة جيدة، لن تتمكن من حفظ أي شيء إذا كنت لا تستطيع التركيز، لذا اعتني بنفسك، ونم وتناول طعامًا جيدًا واشرب الكثير من الماء.
فنمط حياة متوازن يساوي الذاكرة الجيدة، لا تنس أن تستنشق الهواء النقي من وقت لآخر أو تتواصل مع أصدقائك وعائلتك، يحتاج دماغك إلى جميع المواد الكيميائية السعيدة ، مثل السيروتونين ، ليعمل في ذروته.
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