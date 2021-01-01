يحميك من الأمراض.. لن تتوقع فوائد قشر البصل

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قشر البصل

من المحتمل أن يكون البصل والثوم من أكثر الخضروات استخدامًا في جميع مطابخ العالم، لكن معظمنا يتخلص من جلودهم الخارجية وقشورهم، قد يبدو هذا الغطاء الورقي وكأنه مجرد عبوات يمكن التخلص منها ، لكنك ستفاجأ عندما تعلم أنها غنية بالمغذيات ولها العديد من الاستخدامات المنزلية أيضًا.

وتوفر قشور البصل والثوم مصدرًا ممتازًا للفيتامينات A و C و E والعديد من مضادات الأكسدة، قشور البصل هي أيضًا مصدر غني للفلافونويد ، وخاصة الكيرسيتين ، وهو مضاد قوي للأكسدة ومضاد للالتهابات.

تخفيف تقلصات العضلات
ومن فوائد قشر البصل غليه لمدة 10-20 دقيقة مع التسريب، وصفي القشر من الماء واشربه كشاي قبل النوم للمساعدة في تخفيف تقلصات المعدة



يساعد على النوم
كمساعد طبيعي للنوم ، قم بتخمير كوب من شاي قشر البصل، ما عليك سوى صب الماء المغلي على عدة قشور من البصل ، ثم غطها واتركها تنقع لمدة 15 دقيقة صفي الشاي واستمتع به.

المصدر: elbalad

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