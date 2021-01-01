لمرضي السكر.. تعرف علي مشاكل جلدية يسببها المرض



مرضي السكر مرضي السكر

يلاحظ معظم الأشخاص المصابين بداء السكري أو حالة ما قبل السكري بعض المشكلات الجلدية المتكررة أو يعانون من اضطرابات جلدية في مرحلة ما من حياتهم. في بعض الحالات ، يمكن أن تكون التغييرات التي تراها على الجلد مؤشرا على ظهور مرض السكري أو إذا كنت مصابا بالفعل بمرض السكري ، فهذا يعني أن جرعتك بحاجة إلى تعديل "، قال الدكتور رينكي كابور ، أخصائي الأمراض الجلدية التجميلية وجراح الجلد. عيادات التجميل.



ما الذي يسبب مشاكل الجلد بسبب مرض السكري

يعاني أكثر من 75 في المائة من الأشخاص حول العالم من مشاكل جلدية مرتبطة بالسكري من النوع 2. وقالت إن مرض السكري يمكن أن يسبب مشاكل جلدية جديدة ويزيد من سوء المشاكل القديمة.



* ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب مرض السكري يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في الجسم ونتيجة لذلك لا تحصل الأوعية الدموية والأعصاب على ما يكفي من الدم والعناصر الغذائية. وبالتالي ، تفقد خلايا الدم البيضاء قدرتها على مكافحة الالتهابات.

* انخفاض الدورة الدموية يقلل من قدرة الجلد على التعافي ويضر بكولاجين الجلد ، وبالتالي يحرم الجلد من قدرته على "الارتداد" إلى الوراء.

* تفقد خلايا الجلد التالفة القدرة على العمل بشكل جيد ويزداد حساسية الجلد للحرارة والضغط.

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اعرف التغيرات في بشرتكومع ذلك ، فإن الأخبار الإيجابية هي أنه مع قلة الوعي ، يمكنك احتواء مشاكل الجلد في المراحل المبكرة وحماية الجسم من المزيد من الضرر بسبب مرض السكري ، كما قال الدكتور كابور.بعض الأمراض الجلدية الشائعة لدى مرضى السكري هيالجلد الجاف والمتهيج والأحمر والمثير للحكة: يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى قيام الجسم بتصريف السوائل من خلايا الجلد لإنتاج البول ، مما يؤدي بدوره إلى جفاف الجلد وتشققه. سبب آخر للبشرة الجافة هو اعتلال الأعصاب السكري ، أي تلف النهايات التي لا تنتهي ، خاصة في الساقين والقدمين. تميل البشرة الجافة إلى الشعور بالحكة وعندما نشعر بالحكة فإنها تؤدي إلى تشققات ، مما يوفر فتحة سهلة للعناصر المعدية لدخول الجلد مما يؤدي إلى التهابات واحمرار وتهيج الجلد.الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية. طفح جلدي أحمر يسبب الحكة مصحوبًا بثور وقشور يظهر على الطيات والمناطق الدافئة من الجسم مثل ما بين أصابع القدم أو في ثنية المرفقين أو الإبطين أو زوايا الفم وما إلى ذلك. السعفة ، قدم الرياضي ، حكة اللعب ، عدوى الخميرة المهبلية المتكررة.* يعاني مرضى السكري من الالتهابات البكتيرية أكثر من غيرهم. الدمامل ، التهاب الجريبات ، دمل الجفن ، الدمامل ، والتهابات حول الأظافر شائعة في مرضى السكر.* Necrobiosis Lipoidica هي نتوءات صلبة صغيرة تظهر على الجلد. تبدو مشابهة للبثور ولكن إذا تم تجاهلها فإنها تتحول إلى بقع منتفخة وصلبة من الجلد بلون أصفر أو بني محمر. المؤشرات الأخرى هي الجلد اللامع المحيط بالنتوءات والجلد المؤلم والحكة والأوعية الدموية المرئية.* nigricans nigricans هو حالة ما قبل مرض السكري حيث يتحول جلد الإبط أو الفخذ أو الرقبة إلى اللون الداكن جدًا والسميك والمخمل. يمكن أن تؤثر هذه الحالة أيضًا على المرفقين واليدين والركبتين.