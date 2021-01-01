فوائد وأضرار الفسيخ على الصحة



الفسيخ الفسيخ

يحتفل المصريون اليوم بعيد الفصح، وبهذه المناسبة لا يخلو بيت من وجود الرنجة والفسيخ ، ويشتهر في عيد الفصح بتناول السمك المالح، وهو من أبرز العادات التي تحرص عليها الكثير من الأسر المصرية، وإذا لقد ارتبط في أذهان المصريين بأن الفسيخ له أضرار كثيرة، وهناك فوائد كثيرة يمكن أن يجنيها الإنسان من أكل الفقهاء ، سنتعرف عليهم.



قالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية إن السمك المملح سيف ذو حدين ورغم أضرار الأسماك المالحة كالرنجة والفسيخ وهذا يتعلق بالطريقة يتم تحضيره وإمكانية نمو البكتيريا اللاهوائية خلال فترة التخليل والتمليح ، ولكن هناك بعض الفوائد وهي:

يساعد السمك المملح في علاج الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.



فوائد الفسيخ للرجال

- يعتبر مقوي ومنشط جنسيًا ، لاحتوائه على نسبة عالية من الفوسفور ، مما يزيد من الرغبة في العلاقة الحميمة لدى كل من الرجال والنساء.

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فوائد الفسيخ للمرأة- يقلل من تأثير نزلات البرد والانفلونزايحتوي على قيمة غذائية عالية ، ويعتبر مصدرًا غنيًا للبروتين ، لأن كل 100 جرام من الفصح تحتوي على 250 سعرة حرارية و 55 جرامًا من البروتين.يحتوي على مضادات أكسدة مهمة جدًا لجسم الإنسان ويقي من الأمراض.- يعتبر الفسيخ والرنجة على وجه الخصوص ، السمك المملح هو فاتح للشهية .- زيادة الرغبة في شرب الماء المنظف للمعدة والكلى والكبد لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح.من جانب آخر أكدت الدكتورة سماح نوح أن الإكثار من تناول الرنجة والرنجة قد يؤدي إلى إسهال يستمر ما بين 12 إلى 72 ساعة ويصاحبه ضيق في التنفس.اغسل الرنجة أو الخل بالخل المخفف وعصير الليمون لتقليل نسبة الملح فيه.إزالة الرأس والأحشاء مصدر فساد للأسماك.أضف الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير لتجنب حموضة المعدة وتقليل طعم الملح.تناول البقدونس والبرتقال والموز والشمام ، لأن هذه الأطعمة تساعد على إزالة الملح الزائد من الجسم.أضرار الفسيخالأسماك المستخدمة في صنع أطباق السمك المملحة هذه لا يتم تفريغها قبل عملية النضج والتمليح، ويوفر هذا فرصة لبكتيريا Clostridium botulinum التي قد تكون في أمعاء الأسماك لتنمو وتنتج السموم التي تسبب التسمم الغذائي، ولا يتم التخلص من هذه السموم عن طريق التدخين أو تجفيف المنتج النهائي، سواء كان المنتج النهائي عبارة عن سمكة كاملة أو شرائح أو أجزاء ، فلن يتم جعله آمنًا عن طريق التبريد أو التجميد أو الهواء الطلق أو التغليف المفرغ.كان أحدث انتشار للتسمم الغذائي في كندا بسبب تناول الفسيخ في عام 2012، وعلى الصعيد الدولي ، تم ربط تناول الأسماك المملحة غير منزوعة الأحشاء ، بما في ذلك الفسيخ ، بالعديد من حالات التسمم الغذائي.ويمكن أن تشمل أعراض التسمم الغذائي الغثيان و / أو القيء يليه واحد أو أكثر مما يلي: ضعف الرؤية أو عدم وضوحها وتدلي الجفون وجفاف الفم وصعوبة التحدث وصعوبة البلع والضعف وفشل الجهاز التنفسي والشلل. في الحالات الشديدة ، يمكن أن تحدث الوفاة، تبدأ الأعراض عمومًا بعد 12 إلى 36 ساعة من تناول طعام ملوث ، ولكن يمكن أن تحدث في وقت مبكر يصل إلى ست ساعات أو متأخراً بعد 10 أيام. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض بعد تناول الفسيخ ، فاتصل بطبيب الرعاية الصحية الخاص بك.فوائد الفسيخ للمعدةأن الأسماك المملحة مثل الفسيخ لا تقلل من تأثير نزلات البرد والإنفلونزا ، ولا تحتوي على مضادات الأكسدة أو ذات قيمة غذائية عاليةوعلى العكس من ذلك ، قال إن هذه الأطعمة تضعف جهاز المناعة ، خاصة أنه لا يمكن غسلها قبل الأكل.حتى لو تم تحضيره بشكل آمن ، يمكن أن يسبب الفسيخ العديد من المشاكل في الجهاز الهضمي والكبد ، نتيجة لاحتوائه على مستويات عالية من الملح والبكتيريا، يمكن أن يشمل الفسيخ الإسهال والقيء الذي يستمر ليوم أو يومين ، كما قال مصباح لموقع الصحة Sehtak Bedenyah (صحتك والعالم).وأضاف مصباح أن البكتيريا يمكن أن تسبب أيضًا زيادة حموضة المعدة والانتفاخ والغازات مما يضعف جهاز المناعة.وقال: "إن تناول الفسيخ والرنجة محفوف بالمخاطر للغاية ، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا ، وخاصة إذا تم شراؤه من مصدر غير جدير بالثقة".إذا كانت الأسماك تحتوي على عدد كبير من البكتيريا ، فإنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التسمم الغذائي ، مما يضر بجهاز المناعة.عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع وجود أعداد كبيرة من البكتيريا والميكروبات والسموم ، فإنه ينشط نوعًا معينًا من البكتيريا التي تفرز مادة سامة يمكنها مهاجمة الأعصاب وتؤدي إلى ضبابية البصر وصعوبة في الكلام وكذلك ضعف. في الأطراف.وفي الوقت نفسه ، فإن نسبة الملح العالية في الفسيخ تؤثر على الشرايين المؤدية للقلب والدماغ والساقين ، ويمكن أن تسبب تورمًا في الساقين