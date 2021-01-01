تحضيرات العيد.. طريقة عمل المنين بـ العجوة



المنين بـ العجوة المنين بـ العجوة

يعد المنين بالعجوة هو احدي المخبوزات التي تبدأ في تحضيرها ربات البيوت قبل العيد







المقادير

1 كيلو دقيق.

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350 جرام زبدة أو سمن.1/3 كوب ماء دافئ.1 ملعقة كبيرة خميرة.1 ملعقة كبيرة سكر.1 كوب حليب دافئ.1/2 ملعقة كبيرة شمر مطحون.1/2 ملعقة كبيرة ينسون مطحون.1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.رشة ملح.للوجه1 بيضة.2 ملعقة حليب.فانيليا.2 ملعقة كبيرة سمسم.1 ملعقة كبيرة حبة البركة.مقادير الحشوة1/2 كيلو عجوة.2 ملعقة زبدة.تحضير الحشوةاعجني العجوة جيدًا بالزبدة على البارد بيديكِ، حتى تمتزج تمامًا.طريقة عمل منين بالعجوةننخل الدقيق ونضيف البيكنج بودر والملح والشمر والينسون.نضع الخميرة والسكر في الماء الدافئ ونمزجهم جيدًا، ثم اتركيهم جانبًا.يُسخن السمن حتى يغلي (يقدح)، ثم اسكبيه بحذر على الدقيق، وقلبى بملعقة حتي تقل الحرارة، ويمكن عجنه باليد.نمزج الدقيق مع السمن جيدًا، حتى يُغطى تمامًا بالسمن.استمري في العجن حتى يبرد تمامًا.أضيفي خليط الخميرة والماء، والحليب الدافئ إلى الدقيق، وامزجي جيدًا حتى تتجانس العجينة (يُفضل استخدام العجمان).اتركي العجين يخمر لمدة نصف ساعة.ابدئي بتشكيل العجين، وحشوه بالعجوة.افردي قطعة من العجين، واحشيها بالعجوة، ثم اغلقي أطرافها جيدًا، ولفيها على شكل اسطوانة، وافرديها لسمك 1 سم أو 1.5 سم، ثم قسميها إلى قطع متساوية.يُرص المنين في صاج أو صينية، وتترك لتخمر نصف ساعة.امزجي البيضة مع ملعقتين من الحليب وفانيليا، وادهني سطح المنين بالخليط باستخدام فرشاة، ثم انثري السمسم وحبة البركة عليه.ضعي المنين على الرف الأوسط لفرن مُحمى على درجة حرارة 180 درجة.يستغرق نضج المنين 15 : 20 دقيقة.راقبي المنين جيدًا حتى يأخذ القاع اللون المرغوب، ثم افتحي الشواية ليأخذ الوجه نفس اللون.اتركي المنين ليبرد تمامًا، ثم ضعيه في علبة بلاستيكية.قدمي المنين بالعجوة مع الشاي أو القهوة أو العصير، وبالهناء والشفاء