شهية ولذيذة.. طريقة عمل الزلابية خطوة بخطوة

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الزلابية

تعد الزلابية من الحلويات الشهية واللذيذة في شهر رمضان، ويفضل العديد من الأشخاص وجودها على مائدة الإفطار بشكل دائم.

ونقدم لكم طريقة عمل الزلابية للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير زلابية
2 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب ماء

سكر بودرة

شربات للتقديم

طريقة تحضير زلابية
الشربات:

* تضاف شرائح الليمون والفانيليا

* تترك على نار هادئة حتى يذوب السكر تماما أو حتى يصبح قوامه سميك

الزلابية:

* تخلط جميع المكونات الجافة معا

* يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام وتتشكل عجين مع التقليب كي يتداخل الهواء

* يترك العجين ليختمر حوالي ساعة

* تشكل كرات وتقلى في زيت غزير وساخن

* تغمر في السكر البودرة اوالشربات

المصدر: elbalad

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