شهية ولذيذة.. طريقة عمل الزلابية خطوة بخطوة



الزلابية الزلابية

تعد الزلابية من الحلويات الشهية واللذيذة في شهر رمضان، ويفضل العديد من الأشخاص وجودها على مائدة الإفطار بشكل دائم.



ونقدم لكم طريقة عمل الزلابية للشيف نجلاء الشرشابي.



مقادير زلابية

2 كوب دقيق

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رشة ملحملعقة كبيرة نشاملعقة صغيرة خميرة فوريةملعقة كبيرة سكرملعقة صغيرة فانيليا2 كوب ماءسكر بودرةشربات للتقديمطريقة تحضير زلابيةالشربات:* تضاف شرائح الليمون والفانيليا* تترك على نار هادئة حتى يذوب السكر تماما أو حتى يصبح قوامه سميكالزلابية:* تخلط جميع المكونات الجافة معا* يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام وتتشكل عجين مع التقليب كي يتداخل الهواء* يترك العجين ليختمر حوالي ساعة* تشكل كرات وتقلى في زيت غزير وساخن* تغمر في السكر البودرة اوالشربات