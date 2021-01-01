شهية ولذيذة.. طريقة عمل الزلابية خطوة بخطوة

الزلابية
تعد الزلابية من الحلويات الشهية واللذيذة في شهر رمضان، ويفضل العديد من الأشخاص وجودها على مائدة الإفطار بشكل دائم.
ونقدم لكم طريقة عمل الزلابية للشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير زلابية
2 كوب دقيق
رشة ملح
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
2 كوب ماء
سكر بودرة
شربات للتقديم
طريقة تحضير زلابية
الشربات:
* تضاف شرائح الليمون والفانيليا
* تترك على نار هادئة حتى يذوب السكر تماما أو حتى يصبح قوامه سميك
الزلابية:
* تخلط جميع المكونات الجافة معا
* يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام وتتشكل عجين مع التقليب كي يتداخل الهواء
* يترك العجين ليختمر حوالي ساعة
* تشكل كرات وتقلى في زيت غزير وساخن
* تغمر في السكر البودرة اوالشربات
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