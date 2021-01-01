قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ثلاث كوارث كانت ستتم في 3 قطارات، قائلا: "لكن ربنا بيلطف بينا".
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن "هناك عربة كارو كانت تعبر من مكان غير مخصص للعبور؛ ولكن سائق القطار تفادى الاصطدام بها".
ولفت إلى أن سائق القطار قام بعمل يستحق الشكر عليه، قائلا: " شكرا قائد القطار على ما قمت به لتفادي الكارثة".
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التعليقات على ربنا بيلطف| أحمد موسى يتحدث عن 3 كوارث كانت ستحدث اليوم.. فيديو
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