نتائج الفصل الدراسي الأول بـ خدمة اجتماعية حلوان عبر هذا الرابط



خدمة اجتماعية حلوان خدمة اجتماعية حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ومتابعة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط اجراءات احترازية لمواجهة كورونا .









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وأعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان انه تم اعتماد نتائج الفرقة الثانية والرابعة شعبتى الانتظام والانتساب و تم رفعها على موقع الكلية ليطلع عليها الطلاب .واشارت الكلية إلى انه جار اعمال التصحيح لباقى الفرق استعدادا لاعلان نتائجهم خلال الايام القليلة القادمة .و نوهت الادارة بأنه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .وشهد الموقع ضغطا كبيرا من طلاب الكليات الذين ظهرت نتائجهم، مما أدى إلى حدوث بطء وبعض الخلل على سيرفرات النتيجة، وعليه تحركت الجامعة سريعاً.وأعلنت الجامعة عن روابط جديدة ونسخ بديلة، تيسيرا على أبناء الجامعة من الطلاب.الروابط البديلة هي:http://app.helwan.edu.eghttp://app1.helwan.edu.eg/http://app2.helwan.edu.eg/جدير بالذكر أنه كشفت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن مواعيد وجداول المحاضرات خلال شهر رمضان المبارك الخاصة بالمحاضرات بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي الحالي 2020/2021 والذى ستكون فى شهر رمضان.وصرح الدكتور زغلول عباس القائم بعمل عميد الكلية بأنه تقرر أن يكون اول اسبوعين من الدراسة اونلاين وذلك لطلاب الدراسات العليا فى الكلية .وأوضح أن المحاضرة الاولى من الساعة 9.30 وحتى الساعة 11 صباحا والمحاضرة الثانية من 11 صباحا وحتى 12.30 ظهرا، والمحاضرات الثالثة من الساعة 12.30 وحتى الساعة 2 ظهرا .ونوهت الكلية بأن هذه المواعيد يتم العمل بها خلال شهر رمضان فقط على أن يعود العمل بالمواعيد الفعلية التى تم تسكين الجدول الدراسي عليها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.كما أكدت الجامعة أن هذه الإجراءات تأتي مراعاة لظروف الطلاب خلال شهر رمضان.وتراعى جامعة حلوان تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم، كما يتم تطبيقها طوال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعي، إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية، وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات.