حقيقة إغلاق المدينة الجامعية بحلوان وتحويلها إلى وحدة عزل لمصابي كورونا



المدينة الجامعية بحلوان المدينة الجامعية بحلوان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا أنباء عن إغلاق المدينة الجامعية بجامعة حلوان وتحويلها إلى مكان لعزل المصابين بفيروس كورونا وترحيل جميع الطلاب الساكنين بها .



وتواصل موقع "صدى البلد" مع طلاب المدينة الجامعية داخل الجامعة الذين أكدوا تواجدهم داخل المدينة ونفوا ما يتم تداوله على السوشيال ميديا .



وأعرب الطالب حسن محمود الطالب بكلية العلوم ومقيم بالمدينة الجامعية أن المدينة ملتزمة بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمحاربة فيروس كورونا

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وقال الطالب شريف على الطالب بكلية الآداب ومقيم بالمدينة الجامعية أن الأجواء بالمدينة الجامعية هادئة ولا يوجد أى شىء مما يتم تداوله على السوشيال ميديا من قيام الجامعة بخلاء المدينة وأنهم سعداء داخل المدينة .بعد جهوده فى احتفالية نقل المومياوات.. جامعة حلوان تكرم عميد كلية التربية الرياضيةوشارك الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الاسبوع الماضي الطلاب الإفطار في الشهر الفضيل بالمطعم المركزي بالحرم الجامعي في ظل أجواء رمضانية مبهجة اتسمت بالمحبة والألفة والروح الأسرية.وهنأ الدكتور ماجد نجم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بحلول شهر رمضان.وأكد أن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع معربا عن استعداده لتقديم الدعم و تذليل الصعوبات التى تواجه الطلاب.وإستمع نجم إلى بعض الطلاب لمعرفة آرائهم في جودة الأطعمة المقدمة وتنوعها واحتياجاتهم المختلفة.ونفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية ما تم تداوله من رسالة صوتية على تطبيق واتس آب منسوبة لشخصية مسئولة في وزارة الصحة تزعم تدهور الوضع الصحي في مستشفيات العزل مع وجود عجز شديد في الأسرّة وتحويل المدن الجامعية بمختلف المحافظات إلى مستشفيات ميدانية تزامناً مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.وأكدت الوزارة أن المدن الجامعية يقيم بها طلاب الجامعات حتى انتهاء الفصل الدراسي الحالي، وسط إجراءات احترازية مكثفة،وشددت على توافر أكثر من 50% من القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بها لاستقبال أي حالات إصابة بالفيروس خلال الفترة المقبلة، والاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية للمستشفيات سواء على مستوى الأسرّة العادية أو أسرّة العناية المركزة حال الاحتياج لذلك.