حقوق عين شمس : تقليل وقت المحاضرات وتطبيق إجراءات الوقاية

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قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إنه تم وضع حزمة من الاجراءات الاحترازية المشددة نظرا لجائحة كورونا وللحفاظ علي سلامة وصحة الطلاب وهيئة اعضاء التدريس وجميع العاملين بالكلية.



وأضاف الدكتور ناجي خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه تم تقليل وقت المحاضرات خلال شهر رمضان وتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات مشيرا الى تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب يحضرون يومين أسبوعيًا.





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وأشار الدكتور ناجي الزام الجميع بارتداء الكمامة وتعقيم القاعات والطرق باستمرار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .كما أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث لن يسمح للطلاب دخول الكلية دون ارتداء الكمامة مع الالتزام بارتدائها طول فترة التواجد داخل الكلية، مع الالتزام بالتباعد الجسدي بين الطلاب حفاظا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.ويأتي ذلك في إطار التدابير والإجراءات الصحية والاحترازية المشددة الواجب اتباعها لمواجهة تفشي covid19 خلال فترة انعقاد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020/ 2021 وبناء علي توصيات المجلس الأعلى للجامعات وتوجيهات إدارة الجامعة وتوصيات مجلس كلية الهندسة، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة الدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.كذلك تم التأكيد أنه أى طالب يشعر بأعراض مرضية عليه عدم الحضور إلى الكلية مع ابلاغ المرشد الأكاديمي لحفظ حقه والمخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.كما تم تكليف إدارة الأمن بالكلية بالتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية وتنفيذها بكل حزم ودقة.