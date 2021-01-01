رمضان عبدالمعز يكشف أسرار الدعاء بأحب الأسماء إلى الله



الشيخ رمضان عبد المعز الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن من أسرار الدعاء بأن نبتهل إلى الله بأحب الأسماء واسمه الأعظم وأسماء الله الحسنى والتوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح فإن الله لا يرد عبده وقتها".



وأضاف "عبد المعز" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" : الله يستحي من عباده عند دعائه إليه وخاصة دعوة الصائم التي لا يردها الله سبحانه وتعالى.



وتابع"ربكم حيي كريم يستحي إذا مد العبد يده أن يرده، الله لا يرجع يد عبده فاضية، فأكثروا مش هيرجع إيدك فاضية فارفعوا وكثفوا الدعاء فإن للصائم دعوة لا ترد".

