دعاء جلب البركة.. 16 كلمة رددها في حياتك



دعاء جلب البركة دعاء جلب البركة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان يحتاج إلى البركة وإلى دعاء لجلب البركة، وكان الصالحون يقولون: " اللهم انقلنا من دائرة غضبك إلى دائرة رضاك وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما أمرتنا".





وقال "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن البركة قد تكون في المكان أو الزمان او الأشخاص، أو الحال، أو الفعل.



وأوضح أن بركة المكان كما في قوله تعالى: "الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"، وبركة الزمان كما في الثلث الأخير من الليل، وبركة الحال كما في قوله تعالى:" لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ "، وبركة الإنسان في ان يطيب مطعمه، فإذا أردنا أن نعيد البركة في حياتنا علينا أن نلتمسها في هذه الأشياء.