استبعاد محمد عواد من معسكر الزمالك لمواجهة المقاولون



محمد عواد محمد عواد

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق، من معسكر الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.





وجاء قرار المدير الفني للزمالك؛ لعدم التزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق.





ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب، في التاسعة والنصف من مساء غدٍ الخميس، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.