إصابة محمد أبو جبل بفيروس كورونا



محمد أبو جبل محمد أبو جبل

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس.



وأكد رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن محمد أبو جبل يخضع للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع في الفترة الحالية.



وفي نفس الوقت أكد الدكتور محمد أسامة على إصابة عاملين بغرف الملابس بفيروس كورونا، ويخضعان حاليا للعزل المنزلي وتلقي بروتوكول العلاج.



ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب غدا الخميس في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الدكتور محمد أسامة فى وقت سابق تعرض محمد عبد الشافي للإصابة بفيروس كورونا، بعدما خضع لمسحة طبية خاصة لشعوره بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية.



ويخضغ عبد الشافي في الوقت الحالي للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا من أجل التعافي، وأكد طبيب الفريق، أنه كان حريصا على إجراء مسحة طبية لكل أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين، بعد إصابة عبد الشافي بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على الجميع.



وقال الدكتور محمد أسامة أن المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، التي يخضع لها الزمالك منذ ساعات، تأتي ضمن استراتيجية الجهاز الطبي بالنادي بالاتفاق مع الإدارة؛ للاطمئنان على جميع أفراد الفريق، وليست خاصة بمباريات الدوري.

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وأشار أسامة إلى أنه حريص بشكل دائم على إجراء فحوصات طبية للفريق بشكل كامل للتأكيد على سلامة اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري، من خلال إجراء التحاليل والإشاعات اللازمة، بجانب إجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وليس تحليل "رابيد تيست"، خاصة أن نتيجته دائما تكون غير دقيقة.