الأحمر فى خانة اليك.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي واتحاد الكرة

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نشبت أزمة جديدة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي بسبب أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.



وتغلب المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق المصري بقيادة على ماهر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء فى الدورى الممتاز.



مكمن الأزمة استدعاء منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب العديد من عناصر النادى الأهلى للانضمام إلى معسكر اوليمبي الفراعنة استعدادا للمشاركة في اولمبياد طوكيو.

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مجلس إدارة النادى الأهلي سيضطر إلى ترك لاعبيه الدوليين للمنتخب الأولمبي بدءا من 5 يوليو المقبل بداية معسكر اوليمبي الفراعنة.ومن أسباب اشتعال الأزمة أن المنتخب الاوليمبي سوف يحصل على خدمات عناصر أساسية بالفريق الأول مثل ناصر ماهر واكرم توفيق ومحمد الشناوي حارس المرمى وأيمن أشرف وكريم نيدفيد.وما عزز من حدة الأزمة مشاركة النادي الاهلي ضمن منافسات دورى ابطال افريقيا والمنافسة على اللقب القاري.اتحاد الكرة يعلم تماما موعد اقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم ١٧ يوليو القادم واحتمالية بلوغ النادى الأهلى للمباراة النهائية الأمر الذى يتعارض مع أولمبياد طوكيو.ويسعى النادى الأهلى إلى البحث عن مخرج للأزمة لاسيما وأن مسؤولى اتحاد الكرة تمسكوا بتخلي القلعة الحمراء عن لاعبيها بدءا من يوم 5 يوليو المقبل.