عضو مجلس إدارة المصري يوجه رسالة استنكار لـ البدري ويشكك في هدفي الأهلي أمس

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صورة الخبر: إدارة النادي المصري
إدارة النادي المصري

أعرب حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري عن استنكاره من عدم انضمام أحمد رفعت نجم الفريق لـ المنتخب الأول حتى الآن حيث وجه سؤالا للبدري المدير الفني للمنتخب عن سر غيابه عن المنتخب.



وأضاف في تصريحات إذاعية عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن رفعت يعد من أفضل الصفقات التي أبرمها المصري هذا الموسم مشددا أنه لاعب ملتزم ومهاري بالإضافة لجاهزيته الفنية والبدنية.

وتابع أنه في حال انضم للمنتخب سيكون أحد نجوم المنتخب اللامعين وسيضيف الكثير له.



إما عن مباراة المصري أمس أمام الأهلي فأكد أن الفريق قدم مباراة جيدة وكان ندا قويا للأهلي، مشددا أن هدفي الأهلي بهما بعض الشكوك حيث إن الهدف الأول من لمسة يد ضد محمد شريف والآخر تسلل.

وأضاف أن الفريق خاض المباراة من أجل تحقيق الفوز وليس التعادل، مشددا أنه لم يتوقع مشاركة أحمد دعدور في المباراة على الرغم من تألقه من مباراة الكاس.



ووجه رسالة شكر لـ على ماهر المدير الفني للفريق على الأداء البدني الرائع للفريق أمس.

المصدر: elbalad

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