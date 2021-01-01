أعرب حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري عن استنكاره من عدم انضمام أحمد رفعت نجم الفريق لـ المنتخب الأول حتى الآن حيث وجه سؤالا للبدري المدير الفني للمنتخب عن سر غيابه عن المنتخب.
وأضاف في تصريحات إذاعية عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن رفعت يعد من أفضل الصفقات التي أبرمها المصري هذا الموسم مشددا أنه لاعب ملتزم ومهاري بالإضافة لجاهزيته الفنية والبدنية.
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التعليقات على عضو مجلس إدارة المصري يوجه رسالة استنكار لـ البدري ويشكك في هدفي الأهلي أمس
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