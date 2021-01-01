مكافأة امتحان النقل 2021 للمعلمين.. تعرف على موعد وآلية الصرف

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مكافأة امتحان النقل 2021 أمر يشغل الان معظم المعلمين المشاركين في منظومة امتحانات النقل الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2020/2021.



تعليمات صرف مكافأة امتحان النقل 2021

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لمديريات التربية والتعليم ، بإتخاذ اللازم نحو البدء في الاعداد لـ صرف مكافأة امتحان النقل 2021 عن العام الدراسي 2020/2021.



قرار مكافأة الامتحانات

شددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم صرف مكافآة امتحانات النقل ، للعاملين بالمديرية والادارات التعليمية والمدارس ، طبقا للقواعد والتعليمات الواردة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005.

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حساب مكافأة امتحانات النقل للمعلمين 2021تتمثل ضوابط صرف مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي وفقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم برقم 150 لسنة 2005 فيما يلي :يمنح العاملون بالمدارس الرسمية بمراحلها المختلفة وبالمديريات والادارات التعليمية وديوان عام الوزارة عن جميع اعمال امتحانات النقل المختلفة مكففآة قدرها 200 يوم دون التقيد بالحد الاصقى المقرر لعدد أيام المكافآة عن الامتحانات العامةتحسب مكافآة امتحان النقل لمن يندبون لإمتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي وما في مستواها بواقع 5% من الراتب الاساسي بحد أدنى 9 جنيه عن كل يوم.شروط صرف مكافأة الامتحانات 2021أن يكون العامل مقيدا على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة أو مديريات لاتربية والتعليم أو منتدبا كليا للعمل بأي منها أو من ذوي الخبرة المستعان بهم بمكافآة على اعتمادات الموازنة ، أو من العاملين بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة والعاملين بمكافآة أو يعقود أو بالحصة متى كانوا يتقاضون مقابل اداء عملهم من أي بند من بنود الموازنة بجهات عملهم.المشاركة الايجابية في العمل طوال العام الدراسيألا تقل مدة عمل العامل عن 6 أشهر خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 30 يونيو ولو لم تكن متصلة، ومن لم يستكمل هذه المدة تصرف له المكافآة بنسبة المدة التي قضاها خلال الفترة المشار إليها.موعد صرف مكافأة امتحانات النقل 2021تصرف مكافأة امتحانات النقل لمن يستحقها عقب الانتهاء من الامتحانات في نهاية العام الدراسيويتولى كل من رئيس القطاع أو رئيس الادارة المركزية بديوان عام الوزارة ومدير المديرية أو الادارة التعليمية ومدير او ناظر المدرسة كل مفي نطاق اختصاصه بالنسبة للعاملين التابعين له تحديد المستحق للمكافآة المشار إليها ونسبة استحقاقه لها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها بهذا القرار .ويصرف مبلغ 700 جنيه للزائرات الصحيات أو القائمين بعملهن من الممرضات بالمدارس الرسمية كمافآة مقطوعة نظير تواجدهم طوال العام الدراسي بهذه المدارس ومشاركتهم في أعمال الامتحانات بالاضافة إلى ما يحصلون عليه وفقا لنظم الاثابة بجهات عملهم الاصلية.وتصرف مكافأة امتحان النقل خصما على اعتمادات بند 5 مكافآت نوعي 8 امتحانات 90 او مقابل وفر من اعتمادات الباب الاول المسموح بإستخدام و فوره بموازنة كل جهة على حدة ، وفي حالة عدم وجود اعتمادات بالباب الاول لاستخدامها في تغطية التكاليف المستحقة يمكن للجهة اتخاذ اجراءات الخصم بقيمتها على الاعتمادات المختصة بالعام المالي التالي وفقا للمبدأ النقدي في إعداد الموازنة.