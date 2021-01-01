حياة كريمة.. إنشاء وتطوير 12 مدرسة بتكلفة 63 مليون جنيه في الشرقية



حياة كريمة.. إنشاء وتطوير 12 مدرسة حياة كريمة.. إنشاء وتطوير 12 مدرسة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمدارس المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير المنشآت التعليمية وانشاء مدارس جديدة لإحداث نقله تعليمية مميزة لأبناء مركز ومدينة الحسينية وتقديم تعليم جيد لهم.







وأكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، لافتاً إلى أنه تم تحديد 41 قرية بمركز الحسينية ضمن تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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وفي هذا الاطار قال المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية إنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 12 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتوسعة بتكلفة 63 مليونا و330 ألف جنيه لإضافة 143 فصلا جديدا.وأضاف أنه تم تجهيز المستندات اللازمة لإسناد أعمال انشاء وتوسعة 5 مدارس بقرى قصاصين الشرق والإخيوة وجزيرة سعود ومنشأه أبو عامر بمركز الحسينية لإضافة 52 فصلا مدرسيا، وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.وأوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جار عمل الدراسات الخاصة بأعمال طرح وإسناد أعمال انشاء وتطوير 10 مدارس بقرى “جزيرة سعود – بشارة الطحاوي – قصاصين الشرق – الحمادين – المناجاه الكبري – الملكيين القبلية” بمركز الحسينية لإضافة 138 فصلا جديدا ومطورا وبتكلفة 13 مليونا و199 ألف جنيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية لتطوير قطاع التعليم وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.وأكد مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الانتهاء من أعمال التسليم الابتدائي لمدرسة العمدة رأفت فياض للتعليم الأساسي بقرية الجمالية والمقامة بتكلفة 8 ملايين و630 ألف جنيه وتضم 22 فصلا مدرسيا، ومدرسة السادات الابتدائية بقرية جزيرة سعود بعد الانتهاء من تطوير 6 فصول بتكلفة 3 ملايين و790 ألف جنيه .على جانب آخر، فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية او أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبه الدولة وفرض سياده القانون على الجميع.وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة إزالة لحاله بناء مخالف عبارة عن سقف للدور الثانى بمساحه ١٩٥متر بقرية المعالى التابعه للوحده المحليه بالجديدة قتم إيقاف الأعمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد المخالفين.كما نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بصافور، وأسفرت عن إزالة كلية في المهد لغرفتين بالطوب الأحمر بدون الحصول على ترخيص على مساحة ٥ أسهم بما يعادل ٦٧.٥ متر داخل الحيز، وتم التحفظ على المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.