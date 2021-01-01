التعليم العالي: في هذه الحالة يمكن للطالب التغيب أثناء الامتحان مع حفظ حقه الكامل به

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قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أي طالب في حالة اشتباه كورونا يمكنه التغيب حتى في حالة وجود امتحان فمن حق الطالب الحصول على حقه الكامل في هذا الامتحان في حالة وجود أي أعراض من أي نوع وذلك وفقا للقواعد التي تنظمها كليته، وبالتالي ليس هناك ضغط للحضور.



وأضاف "عبد الغفار" أن في حالة إذا كان هناك امتحان يحضر الطالب الأمتحان أو يأجل في حالة وجود ظروف اضطرارية أو قلق، وفي نفس التوقيت لابد من وجود توازن في تعليم طلاب الكليات العملية الذين سيتواجدون في سوق العمل وسيتولى مسئولية الصحة العامة للمجتمع.



يوجد قرارات تخص تأجيل الدراسة والامتحانات

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وكان قد أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات تستكمل العملية التعليمية بنجاح ولا يوجد قرارات تخص تأجيل الدراسة والامتحانات، حيث أن هناك لجنة إدارة الأزمات بوزارة التعليم العالي والتي لديها نظام متابعة وتقييم للوضع في الجامعات على مستوى نسب الحضور بين الطلاب .وأكد "عبد الغفار" أن المجلس شدد في إجتماعه على الإلتزام بالاجراءات لجميع منتسبي المجتمع الاكاديمي ، مضيفا لدينا طلاب كليات عملية كالطب البشري والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي ومن المهم أن يحصلوا على ما يطمئنا على مستواهم التعليمي.وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي مستمرة في تكثيف التعليم الإلكتروني وخاصة في الكليات النظرية حيث اتسطاع التعليم الإلكتروني إتمام سير العملية التعليمية على أكمل وجه.بينما عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري ظهر اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس وذلك بمقر جامعة عين شمس.وجه الدكتور خالد عبدالغفار الجامعات بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.