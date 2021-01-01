موعد أذان المغرب فى اليوم السادس عشر من رمضان



موعد أذان المغرب موعد أذان المغرب

موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 16 رمضان .. يزداد البحث في محركات البحث العالمية وخاصة المحرك العالمي جوجل عن موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، ولذلك ننشر موعد أذان الفجر والمغرب في السادس عشر من رمضان 2021 كما ننشر إمساكية شهر رمضان 2021 في مصر.



مواقيت الصلاة اليوم فى السادس عشر من رمضان 2021



صلاة العصر 3:29، والمغرب 6:31، وصلاة العشاء 7:54 .

قد يعجبك أيضا...

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقيقة.هل يجوز للمرأة الدعاء وقت الحيض ؟إمساكية شهر رمضان 2021- الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .- الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:58 ، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .- الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 7:59 ، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .- الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 8:00 ، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .- الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .- الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29 .- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .- الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .- الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .- الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .- الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضانمدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.