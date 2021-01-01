ماذا يحدث إذا أصبت بفيروس كورونا بين جرعتى اللقاح؟

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إذا كنت قد تلقيت جرعتك الأولى فقط من لقاح كورونا المكون من جرعتين (Pfizer أو Moderna)، فمن المهم أن تتذكر أنك لست محميًا تمامًا قدر الإمكان ضد فيروس كورونا حتى الآن.



هل من الممكن الإصابة بفيروس كورونا بين الجرعتين؟ يقول الخبراء وفقا لتقرير موقع "verywellhealth" نعم، على الرغم من أن بيانات مراكز السيطرة على الأمراض تظهر أنها تحدث في أقل من 2% من الحالات، يتم اعتبارك محصنًا بالكامل فقط بعد أسبوعين من الجرعة الثانية، وحتى ذلك الحين، لم تصل إلى مستوى الحماية الكامل الذي يمكن أن يوفره اللقاح.



اللقاحات لا تقى من مرض كورونا تمامًا

وقال المدير التنفيذي للمركز الدولي لإتاحة اللقاح في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في ولاية ماريلاند، على الرغم من أن اللقاحات توفر درجة عالية من المناعة ضد فيروس كورونا، وهو الفيروس المسبب لـ COVID-19، إلا أنها ليست فعالة بنسبة 100%، ولا يزال من الممكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأولئك الذين لم يتلقوا بعد جرعتهم الثانية الحصول على COVID-19.

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بناءً على التجارب السريرية، فإن لقاح Pfizer-BioNTech فعال بنسبة 95% في الوقاية من COVID-19.2 ، ولقاح Moderna فعال بنسبة 94.1%.أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه من بين 2479 فردًا تم تطعيمهم بالكامل بجرعتين من لقاح الرنا المرسال، كانت هناك 3 إصابات بالفيروس، في حين كان هناك 477 فردًا لديهم جرعة واحدة فقط من لقاح mRNA ثمانية إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.إذا أصبت بـ COVID-19 قبل موعدك المحدد للجرعة الثانية، فأنت بحاجة إلى إعادة الجدولة والتعافي أولاً، فمن المهم أن تعزل لمدة 14 يومًا بعد تعرضك المحتمل الأخير لشخص مصاب بـ الفيروس.تشير البيانات المتاحة من التجارب السريرية إلى أن أولئك الذين أصيبوا بعدوى كورونا يمكن أن يحصلوا بأمان على لقاحات كورونا، ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بتأجيل التطعيم حتى يتعافى الأفراد تمامًا ويكملوا فترة عزلهم، قد تكون هناك حاجة إلى إعادة تحديد موعد الجرعة الثانية ، ولكن لا يوصى بإجراء الاختبار".