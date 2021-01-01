ماذا يحدث إذا أصبت بفيروس كورونا بين جرعتى اللقاح؟

إذا كنت قد تلقيت جرعتك الأولى فقط من لقاح كورونا المكون من جرعتين (Pfizer أو Moderna)، فمن المهم أن تتذكر أنك لست محميًا تمامًا قدر الإمكان ضد فيروس كورونا حتى الآن.
هل من الممكن الإصابة بفيروس كورونا بين الجرعتين؟ يقول الخبراء وفقا لتقرير موقع "verywellhealth" نعم، على الرغم من أن بيانات مراكز السيطرة على الأمراض تظهر أنها تحدث في أقل من 2% من الحالات، يتم اعتبارك محصنًا بالكامل فقط بعد أسبوعين من الجرعة الثانية، وحتى ذلك الحين، لم تصل إلى مستوى الحماية الكامل الذي يمكن أن يوفره اللقاح.
اللقاحات لا تقى من مرض كورونا تمامًا
وقال المدير التنفيذي للمركز الدولي لإتاحة اللقاح في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في ولاية ماريلاند، على الرغم من أن اللقاحات توفر درجة عالية من المناعة ضد فيروس كورونا، وهو الفيروس المسبب لـ COVID-19، إلا أنها ليست فعالة بنسبة 100%، ولا يزال من الممكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأولئك الذين لم يتلقوا بعد جرعتهم الثانية الحصول على COVID-19.
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