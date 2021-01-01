منيو سحور 16 رمضان.. جربى البيتزا بورق الجلاش لوجبة خفيفة وسهلة



البيتزا بورق الجلاش البيتزا بورق الجلاش

تحتاج ربة المنزل إلى تجديد مائدة السحور باستمرار، بعيدا عن الوجبات التقليدية التى غالبا ما تحتويها مائدة السحور، وفي هذا التقرير نقدم لك طريقة تحضير البيتزا، لكن هذه المرة دون عناء العجن، حيث يمكن استبدال عجينة البيتزا بورق الجلاش، والتى ستنال إعجاب أسرتك، وستكون خفيفة ولذيذة على السحور.



وإليك طريقة عمل البيتزا بورق الجلاش في سحور يوم 16 رمضان :







المقادير :



لفة جلاش

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جبنة ( رومي و شيدر و موتزاريلا)فلفل ألوان مكعباتطماطم شرائحبصل شرائحزيتون شرائحمقادير الدهان :كوب لبنبيضسمنملح وفلفل أسود1/2 ملعقة بيكنج بودرصوص البيتزا :كوب من عصير الطماطمبصل وثوم بودربابريكا وزعترزيت زيتونطريقة عمل البيتزا بورق الجلاش: تحضير صوص البيتزااحضري إناء عميق، وضعى فيه مقدار من الزيت وضعيه على النار حتى يسخن.ضيفي عصير الطماطم، وضيفي الملح والفلفل والبصل والثوم البودر والبابريكا والزعتر وقلبي الخليط جيدا، واتركيه يغلى، ثم ارفعيه من على النار .تحضير خلطة الدهان :في إناء ضيفي كوب اللبن مع بيضة و5 معالق من السمن والبيكنج بودر وملح وفلفل، مع التقليب الجيد حتى يصبح الخليط كريمى.تحضير البيتزا بورق الجلاش:احضري صينية وادهنيها بالسمن أو زيت الزيتون (حسب رغبتك) .احضري ورق الجلاش، وقومي بوضع الطبقات كما تفعلين في الطريقة التقليدية، لكن بدلا من دهن الطبقات بالسمن، ادهنيها بخليط اللبن السابق باستخدام الفرشاة .يمكنك تحديد سمك العجينة الذي ترغبين فيه من خلال طبقات الجلاش.في الطبقة النهائية، ادهنيها بصوص البيتزا، مع إضافة شرائح الطماطم والبصل والفلفل والزيتون والجبن المتاحة لديك (شيدر ورومى موتزريلا).يمكنك أيضا الاكتفاء بحشو الجبن أو إضافة (الدجاج أو اللحم المفروم المعصج أو السوسيس أو السجق، حسب رغبتك).ادخلى الصينية على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة .تقدم ساخنة مع البطاطس المحمرة والزبادى .