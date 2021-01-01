سنة أولى أمومة.. 4 أشياء ابعديها عن سرير طفلك الرضيع



أشياء ابعديها عن سرير طفلك الرضيع أشياء ابعديها عن سرير طفلك الرضيع

في بعض الأحيان يكون من الصعب التعرف على التهديد الذى تسببه الأدوات المنزلية العادية للرضع والأطفال الصغار، خاصة لو كنت أماً جديدة، حتى تلك الموجودة في غرف نومهم، فهناك بعض العناصر المألوفة جدًا التى يمكن أن تؤذي الرضع والأطفال الصغار، وفي التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد"، بعض الأشياء التي يجب استخدامها بحذر في وجود طفل، وأي الأشياء يجب عدم تركها في سرير الطفل، وأي الأشياء يجب وضعها جانبًا لفترة من الوقت:



1- الوسادة:

يعرف البالغون عن كثب كيف يمكن أن يكون نوم رقبة المرء على سطح مستوٍ بدون وسادة مزعجًا، وبناءً على تجربتهم الخاصة، قد يقرر الآباء الجدد أن الطفل يحتاج أيضًا إلى مسند رأس، ومع ذلك، يقول الخبراء إن رضيعك لا يستطيع النوم مع وسادة حتى يصبح طفلًا صغيرًا، بل يجب أن ينام الرضع على سطح ثابت ومستوٍ وخالٍ من الوسائد والبطانيات وغيرها من الفراش الناعم حتى سن عام على الأقل ويفضل أن يكون ذلك 18 شهرًا أو أكثر.



هناك عدة أسباب لذلك، وأهمها أن الطفل يمكن أن يدفن وجهه عن طريق الخطأ في سطح ناعم أثناء نومه، وفي سن أكبر قليلاً، يمكنهم استخدامه كخطوة للخروج من سرير الأطفال، وأخيرًا، يمكن أن يصبح الحشو الخاطئ مصدرًا لردود فعل تحسسية قوية.

2- المغناطيس:تجذب الحروف الملونة والمغناطيسية والألعاب المغناطيسية الأخرى انتباه الأطفال، ولكنها قد تكون خطيرة حقًا، خاصةً إذا لم يتم تثبيت المغناطيس بشكل صحيح داخلها، و بدون إشراف، يمكن للطفل أن يبتلع هذه الأجزاء الصغيرة بسهولة، و في حالة ابتلاعها، يمكن أن تتماسك بقوة كافية لإحداث أضرار خطيرة تهدد الحياة في الجهاز الهضمي.لتجنب هذا الخطر الخطير على صحة الطفل، لا تتركيه بمفرده مع مثل هذه الألعاب، وراقبى طفلك عندما يلعب ولا تشترى مجموعات كبيرة من الألعاب المغناطيسية، حيث سيكون من الصعب ملاحظة ما إذا كانت بعض أجزاء منها قد اختفت.3- البطانيات والأغطية:يتم تضمين بطانية في قائمة العناصر المحظورة لنفس الأسباب مثل الوسائد، حيث يمكن أن تؤدي إلى نقص الهواء واحتمال ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل، لذلك ضعى في اعتبارك أنه لا ينبغي أن يكون هناك أشياء إضافية في سرير الأطفال حتى يبلغ الطفل 18 شهرًا لتقليل أي مخاطر ولضمان سلامة نوم الطفل.في الوقت نفسه، لا يُحظر التقميط الصحيح في بطانية لطفل يصل إلى شهرين، وهو حقًا يعزز النوم السليم لطفل لا يهدأ، وفي حالات أخرى، إذا كنت قلقة بشأن ما إذا كان طفلك سيشعر بالبرد، فضعى في اعتبارك أن جميع أنواع ملابس النوم هي بدائل جيدة للبطانيات.4- اللعب المحشوة بالفراء الطويل:بصرف النظر عن حقيقة أنه لا يجب ترك الألعاب الكبيرة المحشوة في سرير الطفل للأسباب نفسها مثل الوسائد، يجب أيضًا أن تضعى في اعتبارك الجوانب التالية عند اختيار لعبة قطيفة لطفلك:يجب ربط عيون وأنف اللعبة بها بخيط، فمن السهل جدًا تمزيق الأزرار وابتلاعها، ومن المحتمل أن يقوم الطفل بذلك أولاً، ويجب أن يكون الفراء ملونًا بصبغة سريعة أو غير ملون على الإطلاق.كذلك انتبهى إلى اللحامات، حيث يجب خياطة اللعبة بإحكام شديد حتى لا تخرج الحشوة وتدخل في فم الطفل، الأمر نفسه ينطبق على مادة اللعبة، ولمزيد من الأمان، من الأفضل اختيار الألعاب المتخصصة ذات الحجم الصغير والمصممة خصيصًا للأطفال.



