أحدث اتجاهات ديكور غرفة المكتب لعام 2021.. عشان تشتغل بمزاج



أحدث اتجاهات ديكور غرفة المكتب أحدث اتجاهات ديكور غرفة المكتب

مع استمرار انتشار جائحة كورونا حول العالم لا يزال الكثيرون ملتزمون بالعمل من المنزل، يهتم الإنسان عند تصميم ديكور غرفة المكتب، بأن يكون مريحا وعصريا وأيضاً منظم وفى نفس الوقت يستوعب كل شىء يحتاجه خلال عمله من المنزل، ولتحقيق ذلك، نستعرض فى هذا التقرير، أحدث اتجاهات ديكور غرفة المكتب لعام 2021، وفقاً لما ذكره موقع "house-interior".







أحدث اتجاهات ديكور غرفة المكتب لعام 2021 : مناظر طبيعية

ينصح عند ترتيب ديكور غرفة المكتب، إضافة المكتب بجانب نافذة تطل على مناظر طبيعية، حيث يساعد ضوء النافذة على إضاءة الغرفة طوال النهار، وفى نفس الوقت يستمتع الموظف أثناء عمله من المنزل بمشاهدة المناظر الطبيعية التى تساعد على تحسين حالته المزاجية.

إضافة أريكةوعند ترتيب غرفة المكتب داخل المنزل، يمكن إضافة أريكة ناعمة مريحة فى نفس الغرفة، أو مقعد بذراعين، للشعور بالاسترخاء والراحة من العمل لبعض الوقت، أو لاستقبال الضيوف، ويمكن إضافة رف لوضع صور أو لوحات فنية ملهمة.مساحة للاسترخاءوعند ترتيب غرفة المكتب، يمكن تخصيص مساحة مخصصة للاسترخاء، مثل إضافة أريكة ناعمة وطاولة قهوة، ومدفأة وحوض مائى يحتوى على بعض الأسماك الملونة، ومساحة لممارسة اليوجا، مما يساعد على تحسين الحالة النفسية للموظف أثناء العمل.إضافة نباتاتويعتبر من أحدث اتجاهات ديكورغرفة المكتب لهذا العام، هو إضافة بعض النباتات الخضراء الصناعية، أو بعض الديكورات المزخرفة، لإضافة لمسة جمالية داخل الغرفة، مع إضافة سجادة مريحة مع وضع سبورة لتدوين الأفكار المختلفة.لون الطلاءينصح عند اختيار لون طلاء غرفة المكتب، بتجنب ألوان الطلاء الداكنة عند الغرف الصغيرة، واختيار لوحات إضاءة والعكس مع الغرف ذات المساحات الكبيرة، وإضافة سجادة لونها أبيض مع تجنب الألوان البراقة، عند اختيار الديكورات .











