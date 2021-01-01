لو هتشتريه أون لاين.. 4 نصائح تساعدك على اختيار فستان الزفاف المناسب



اختيار فستان الزفاف المناسب اختيار فستان الزفاف المناسب

على الرغم من أنه لا يوجد شيء يضاهى اختيار فساتين الزفاف مع وصيفات العروس وأمك، إلا أن هناك شيئًا يمكن قوله عن السهولة والتنوع وحتى التوفير من التسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمنح العروس المشغولة الفرصة لتجربة كل شيء براحة في منزلها من خلال اختيارها للأحذية والمجوهرات وبدون ضغط مندوب المبيعات، وهو شيء ليس بالضرورة رفاهية عند التسوق في المتجر.



وعلى الرغم من تنوع موضة فساتين الزفاف إلا إنه إذا قررت اختياره عبر الإنترنت، إليك 4 نصائح من الخبراء لمساعدتك في العثور على فستان أحلامك دون مغادرة المنزل، وفقا لموقع "brides" وقبل أن تبدأى فى التصفح:



- تعرفى على قياساتك:



ستحتاجين إلى معرفة ثلاثة قياسات وهى صدرك، وخصرك، والوركين لشراء فستان بالمقاس المناسب، حتى لا تقعى فى فخ اختيار فستان واسع أو ضيق لا يناسب جسمك.

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تعرفى على الأقمشة:في المتجر، يمكنك تمرير الحرير بين أصابعك، ولكن عبر الإنترنت يجب أن تعرفى تمامًا كيف سيتم طي كل قماش وثنيه، فقد تتمدد بعض الأقمشة بينما تكون الأقمشة الأخرى أكثر صلابة، فقط اعرفى ما الذي تبحثين عنه حتى تشعرى بالراحة في فستانك.تعرفى على سياسات المتجر:هل ستشترى فستان الزفاف إذا كانت تكلفة الشحن تساوي سعر الفستان نفسه؟ أو تخاطرين إذا لم يكن مسموحًا لك بإعادته؟، آخر شيء تريدينه هو شراء ثوب رائع عبر الإنترنت فقط حتى يصل وتكتشفي أنه ليس كما كنتِ تتوقعينه دون أمل في إعادته فى حالة وجود خطأ ما.اقرأى أوصاف المنتج جيدًا:على الرغم من أن أوصاف الفساتين قد تكون تقنية للغاية، إلا أنها تساعدك على فهم ما تشتريه بالضبط، سيمنحك هذا فهمًا واضحًا لنوع الأقمشة المستخدمة، وكيفية تبطين الفستان، ومكان صنع الفستان، من المفيد دائمًا أن يكون هناك فيديو للعارضة وهي ترتدى الفستان.