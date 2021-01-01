لو هتشتريه أون لاين.. 4 نصائح تساعدك على اختيار فستان الزفاف المناسب

على الرغم من أنه لا يوجد شيء يضاهى اختيار فساتين الزفاف مع وصيفات العروس وأمك، إلا أن هناك شيئًا يمكن قوله عن السهولة والتنوع وحتى التوفير من التسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمنح العروس المشغولة الفرصة لتجربة كل شيء براحة في منزلها من خلال اختيارها للأحذية والمجوهرات وبدون ضغط مندوب المبيعات، وهو شيء ليس بالضرورة رفاهية عند التسوق في المتجر.
وعلى الرغم من تنوع موضة فساتين الزفاف إلا إنه إذا قررت اختياره عبر الإنترنت، إليك 4 نصائح من الخبراء لمساعدتك في العثور على فستان أحلامك دون مغادرة المنزل، وفقا لموقع "brides" وقبل أن تبدأى فى التصفح:
- تعرفى على قياساتك:
ستحتاجين إلى معرفة ثلاثة قياسات وهى صدرك، وخصرك، والوركين لشراء فستان بالمقاس المناسب، حتى لا تقعى فى فخ اختيار فستان واسع أو ضيق لا يناسب جسمك.
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