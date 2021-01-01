جالاتا سراي يقرر تفعيل عقد شراء مصطفي محمد من الزمالك بـ4 ملايين دولار



مصطفي محمد مصطفي محمد

ذكرت تقارير صحفية تركية اليوم أن إدارة نادي جالاتا سراي قررت بشكل رسمي تفعيل عقد شراء مصطفي محمد مهاجم الفريق المعار من نادي الزمالك نهائيا.



ووفقا لصحيفة " hurriyet" التركية فإن إدارة جالاتا سراي وافقت على طلب فاتح تريم مدرب الفريق بضرورة سرعة تفعيل عقد شراء مصطفي محمد.



وأضافت الصحيفة إن جالاتا سراي سيدفع مبلغ 4 ملايين دولار مقابل أحقية شراء مصطفي محمد من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت تقارير صحفية تركية سابقة عن مطالبة فاتح تريم المدير الفنى لنادى جالاتا سراى التركى لإدارة ناديه وضع تفعيل عقد شراء مصطفي محمد على أرس اولوياته في احتياجاته للفريق بالميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد.كان جالاتا سراي قد استعار مصطفى محمد، من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل دفع مبلغ قيمته 2 مليون دولار، وذلك حتى يونيو 2022.ويمتلك جالاتا سراي الحق الحصرى لتسجيل مصطفى محمد بصفة دائمة خلال مدة لا تجاوز 31 ديسمبر 2021 لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ 4 ملايين دولار في أول يوليو 2022.ويسرى الانتقال الدائم فى أول فترة تسجيل متاحة حسب قواعد "فيفا"، ولا تسرى هذه الاتفاقية إلا بإبرام عقد ملزم بين جالاتا سراي واللاعب، وحقوق إعادة البيع 15% من صافى الإيراد لصالح نادى الزمالك.وفى حال عدم توقيع اللاعب على عقد الانتقال النهائي وامتناعه عن التوقيع فى أول فترة انتقال يصبح الانتقال النهائي لاغيا ويعود اللاعب لناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الإعارة.ومن المنتظر أن يقود مصطفي محمد جالاتا سراي خلال مباراته اليوم أمام قونيا سبور على إستاد تورك تيليكوم أرينا ضمن منافسات الجولة 38 من الدوري التركي لكرة القدم الموسم الكروى الجارى والتي ستنطلق في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث فى ترتيب الدورى التركي برصيد 69 نقطة ويسعي لمواصلة مطاردته للوصيف فنربخشة صاحب الـ 72 نقطة وبشكتاش المتصدر بـ 75 نقطة حيث أنه قد يخطف الوصافة حال فوزه وتعثر فنربخشة.ويترقب مصطفي محمد البدء أساسيا في مباراة اليوم، بعد أن شارك كبديل في المباراة السابقة امام أنطاليا سبور.وفاز فريق جالاتا سراي في مباراته الأخيرة ، بفضل تألق النجم المصرى مصطفى محمد، الذى نجح فى تسجيل هدف فريقه الوحيد فى شباك على مضيفه فريق أنطاليا سبور، فى اللقاء الذى جمع الفريقين الجولة الماضية ، على ملعب "أنطاليا أتاتورك"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من المسابقة.وبدأ مصطفى محمد المباراة على مقاعد البدلاء بعد عودته لقائمة جالاتا سراى بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذى أصيب به قبل حوالى أسبوعين، بعدما جاءت المسحة الأخيرة التى خضع لها سلبية، ونجح مصطفى محمد فى تسجيل هدف فوز جالاتا سراى، من تسديدة رائعة على الطاير فى شباك أنطاليا سبور، بعد تلقيه عرضية من زميله سينير أوزبايراكلى.ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفى مع جالاتا سراى إلى 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.