فطار 16 رمضان.. طريقة عمل تشيكن وينجز بالبطاطس وسلطة الزبادى

طريقة عمل تشيكن وينجز
يفضل الأطفال تناول الأكلات الموجودة في مطاعم الوجبات السريعة، مما يدفعهم للعزوف عن تناول الطعام الذي تعده لهم أمهاتهم، الأمر الذي يدفعهن للبحث عن طرق إعداد تلك الأطعمة لتقديمها لأطفالهن في المنزل، ومنعهم من تناولها خارج المنزل، ومع قدوم شهر رمضان، يبدأ الأطفال في الاعتياد على أكل المنزل، وتصبح هذه فرصة جيدة لتعلم الأمهات وصفات جديدة.
طريقة عمل الدجاج المقرمش مثل المطاعم هي أول ما تفكر الأمهات في تعلمه، باعتبارها من الأكلات التي يفضلها الكبير قبل الصغير في المنزل، إلى جانب طريقة عمل البيتزا، وهما من أشهر الأكلات السريعة المفضلة، إلا أن هناك أصناف أخرى يمكنك تعلمها وتقديمها على مائدة طعامك، وإليكِ في فطار 16 رمضان طريقة عمل تشيكن وينجز بالبطاطس وسلطة الزبادي.
مقادير التشيكن وينجز بالبطاطس
كيلو أجنحة دجاج "تشيكن وينجز"
½ كيلو بطاطس
فص ثوم
3 ثمرات بصل
فلفل أخضر (حسب الرغبة)
2 ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة كمون مطحون
ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
ملعقة كبيرة خل أبيض
طريقة عمل تشيكن وينجز بالبطاطس
احضري بولة كبيرة، واخلطي فيها كافة التوابل جيدًا باستثناء التشيكن وينجز، ثم تبليها باستخدام الخليط السابق من كافة الاتجاهات، واتركيها في التتبيلة مالا يقل عن 8 ساعات، أو طوال الليل، حتى تتشرب النكهة جيدًا.
قطعي البطاطس والبصل والفلفل إلى حلقات، وضعيهم جميعًا في صينية، ثم رصي أجنحة الدجاج فوقهم بعد تشربها للتبيلة.
ادخلي الصينية إلى الفرن لمدة حوالي 40 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.
ويمكنك تقديم الأرز الأبيض وسلطة الزبادي معها.
مقادير سلطة الزبادي
2 علبة زبادي
ثمرة خيار
ملقعة صغيرة من النعناع المجفف
فص ثوم مفروم
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل سلطة الزبادي
ضعي أكواب الزبادي في بولة مناسبة، واضيفي إليها الثوم والملح والفلفل الأسود والنعناع الجاف بعد "فركه" جيدًا حتى يتحول إلى بودر.
قشري الخيار، ثم أبشريه بشكل ناعم.
اضيفي الخيار إلى خليط الزبادي، وقلبيهم جيدًا، ويمكنك إضافة شريحة من الخيار أو أوراق النعناع الطازجة قبل التقديم.
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