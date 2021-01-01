فطار 16 رمضان.. طريقة عمل تشيكن وينجز بالبطاطس وسلطة الزبادى



طريقة عمل تشيكن وينجز طريقة عمل تشيكن وينجز

يفضل الأطفال تناول الأكلات الموجودة في مطاعم الوجبات السريعة، مما يدفعهم للعزوف عن تناول الطعام الذي تعده لهم أمهاتهم، الأمر الذي يدفعهن للبحث عن طرق إعداد تلك الأطعمة لتقديمها لأطفالهن في المنزل، ومنعهم من تناولها خارج المنزل، ومع قدوم شهر رمضان، يبدأ الأطفال في الاعتياد على أكل المنزل، وتصبح هذه فرصة جيدة لتعلم الأمهات وصفات جديدة.



طريقة عمل الدجاج المقرمش مثل المطاعم هي أول ما تفكر الأمهات في تعلمه، باعتبارها من الأكلات التي يفضلها الكبير قبل الصغير في المنزل، إلى جانب طريقة عمل البيتزا، وهما من أشهر الأكلات السريعة المفضلة، إلا أن هناك أصناف أخرى يمكنك تعلمها وتقديمها على مائدة طعامك، وإليكِ في فطار 16 رمضان طريقة عمل تشيكن وينجز بالبطاطس وسلطة الزبادي.



مقادير التشيكن وينجز بالبطاطس

كيلو أجنحة دجاج "تشيكن وينجز"

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½ كيلو بطاطسفص ثوم3 ثمرات بصلفلفل أخضر (حسب الرغبة)2 ملعقة صغيرة كركمملعقة صغيرة كمون مطحونملعقة صغيرة زنجبيل مطحونملعقة صغيرة بابريكاملعقة صغيرة كزبرة مطحونةملعقة كبيرة خل أبيضطريقة عمل تشيكن وينجز بالبطاطساحضري بولة كبيرة، واخلطي فيها كافة التوابل جيدًا باستثناء التشيكن وينجز، ثم تبليها باستخدام الخليط السابق من كافة الاتجاهات، واتركيها في التتبيلة مالا يقل عن 8 ساعات، أو طوال الليل، حتى تتشرب النكهة جيدًا.قطعي البطاطس والبصل والفلفل إلى حلقات، وضعيهم جميعًا في صينية، ثم رصي أجنحة الدجاج فوقهم بعد تشربها للتبيلة.ادخلي الصينية إلى الفرن لمدة حوالي 40 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.ويمكنك تقديم الأرز الأبيض وسلطة الزبادي معها.مقادير سلطة الزبادي2 علبة زباديثمرة خيارملقعة صغيرة من النعناع المجفففص ثوم مفرومملحفلفل أسودطريقة عمل سلطة الزباديضعي أكواب الزبادي في بولة مناسبة، واضيفي إليها الثوم والملح والفلفل الأسود والنعناع الجاف بعد "فركه" جيدًا حتى يتحول إلى بودر.قشري الخيار، ثم أبشريه بشكل ناعم.اضيفي الخيار إلى خليط الزبادي، وقلبيهم جيدًا، ويمكنك إضافة شريحة من الخيار أو أوراق النعناع الطازجة قبل التقديم.