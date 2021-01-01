كيف تولى الملك فؤاد الأول حكم مصر بعد رحيل السلطان حسين كمال؟



الملك فؤاد الأول الملك فؤاد الأول

تمر اليوم ذكرى رحيل الملك فؤاد الأول وهو ابن الخديوى إسماعيل، وكانت والدته الأميرة فريال هانم هى الزوجة الثالثة لوالده، ورحل فؤاد عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 28 أبريل من عام 1936م، ولهذا نستعرض نبذه عن حيته خلال التقرير التالى فى صورة سؤال وجواب.



س / متى ولد الملك فؤاد الأول؟

ج / ولد فى 26 مارس 1868م.





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س / أين تلقى تعاليمه؟ج / بعد عزل والده الخديوى إسماعيل سنة 1879 صحبه معه إلى المنفى في إيطاليا، والتحق بالمدرسة الإعدادية الملكية في مدينة تورينو الإيطالية، فاستمر بها حتى أتم دراسته، ثم أنتقل إلى "تورين الحربية" وحصل على رتبة ملازم في الجيش الإيطالى، وألحق بالفرقة الثالثة عشر (مدفعية الميدان).س / ماذا فعل عندما عاد إلى مصر مجددًا؟ج / بعدما عاد إلى مصر، اهتم بشئون الثقافة ورأس اللجنة التى تولت مهمة تأسيس وتنظيم الجامعة المصرية الأهلية عام 1906.س / متى تولى عرش مصر؟ج / تولى العرش عقب وفاة أخيه السلطان حسين كامل عام 1917، وكان من المقرر أن يأتى كمال الدين حسين ابنه خلفه له، لكن تدخلت السلطات البريطانية فى هذا التوقيت من أجل أن يتولى فؤاد الأول عرش مصر.س / هل تزوج الملك فؤاد الأول؟ج / تزوج فؤاد الأول من شويكار خانم أفندى، وأنجب منها الأمير إسماعيل بك والأميرة فوقية، كما تزوج من الملكة نازلى وأنجب منها: "الملك فاروق، الأميرة فوزية، الأميرة فايزة، الأميرة فايقة، الأميرة فتحية.س / ما الذى أنشئ فى عهد الملك فؤاد الأول؟ج / أنشئ فى عهده بنك مصر الوطنى، وشركة مصر للطيران، وبنك التسليف الزراعى لمساعدة الفلاحين، كما تأسست في عهده الجامعة المصرية عام 1925 التي حملت إسمه عام 1940 بعد ضمها للحكومة، بالإضافة إلى أنه ازدادت فى عهده المدارس العليا حتى بلغت سبعًا، وفى العام 1932، وقع الملك فؤاد مرسومًا بإنشاء مجمع اللغة العربية.س / ما هى الفترة التى حكم فيها مصر؟ج / حكم مصر فى الفترة ما بين 1917 إلى 1922م.