كشف مصدر بالنادى الأهلى أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى أبلغ الإدارة الحمراء بقراره النهائى بشأن موقفه من عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا، بعد تلقيه عرضا من مسئولى الاتحاد الجنوب أفريقي لتدريب منتخب الأولاد.
وتلقى موسيمانى عدة اتصالات من مسئولين فى بلده من الاتحاد الجنوب أفريقى ووزير الرياضة ببلاده يطالبونه بقبول عرض تدريب منتجب البافانا بافانا، في الفترة القادمة لتصحيح الأوضاع بعد الفشل في الصعود إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.
وأكد المصدر أن موسيماني أخطر إدارة الأهلي بأنه مستمر في قيادة الفريق الأحمر واعتذر عن تدريب منتخب بلاده، ويرغب في استكمال مغامرته مع الأهلي، لاسيما بعد النجاحات التي حققها مع المارد الأحمر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على موسيمانى يخطر الأهلى برفض عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق