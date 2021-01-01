كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الخميس 29 أبريل، ستشهد البلاد ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.
ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
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التعليقات على الأرصاد تحذر: طقس الغد شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى ومعتدل ليلا
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