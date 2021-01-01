التعليم : بدء الإجازة الصيفية لطلاب النقل بمدارس مصر .. غدا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تبدأ غدا الخميس 29 أبريل 2021، الإجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل، “الصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي”.



حيث قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بعد انتهاء امتحانات شهر أبريل الجاري لطلاب صفوف النقل التي تم عقدها خلال ايام 26 و 27 و 28 ابريل 2021، سينتهي العام الدراسي لـ صفوف النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي بإستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.



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وقال وزير التربية والتعليم ان قرار إنهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية لـ طلاب صفوف النقل بعد امتحانات ابريل، هو قرار نابع من وزارة التربية والتعليم بعد التشاور فيه مع رئيس الوزراء والجهات المعنية في الدولة، ولم يكن نابعا من لجنة ادارة أزمة كورونا.

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وشدد وزير التربية والتعليم على أن مصر استكملت العام الدراسي بالكامل “أكاديميا”.هدف إنهاء العام الدراسيقال وزير التربية والتعليم، أن هدف إنهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية بسيط، وهو أن الوزارة حاولت بأعجوبة استكمال العام الدراسي الحالي في ظل أزمة كورونا، ولكن عندما لاحظت الوزارة ان أعداد إصابات كورونا "مش مريحة" ومن المتوقع ان تزيد خلال شهر رمضان الذي لن ينتهي قبل نصف مايو، ورأينا اننا وصلنا حتى نهاية ابريل واستكملنا الغالبية العظمى من المناهج، وقمنا بعمل تقييما كافيا للطلاب سواء في الترم الاول أو الترم الثاني، وبالتالي اصبح من الأنسب أن نحمي اكثر من 21 مليون طالب وطالبة يدرسون من رياض الاطفال حتى 2 ثانوي .وأضاف وزير التربية والتعليم: لقد خضع طلاب صفوف النقل إلى تقييمات عن الترم الاول بعد اجازة نصف العام مباشرةً ، ثم تقرر عمل امتحانات شهرية في مارس وابريل لتقييمهم على الترم الثاني.txtوكيل تعليم قنا يتفقد سير عملية امتحانات صفوف النقل بعدد من المدارسtxtبالصور.. الهدوء يسيطر على اللجان في آخر أيام امتحانات شهر أبريلوأوضح وزير التربية والتعليم، أن المناهج المتبقية التي كان من المقرر ان تدرس خلال شهر مايو لا تتعدى فترة تدريسها في المدارس 10 أو 12 يوم، وبالتالي كان من الافضل الاستغناء عن هذه الفترة المتبقية في سبيل توفير حركة 21 مليون بأولياء امورهم ومعلميهم في الظروف الحالية.وأشار إلى أن مصادر التعلم ومنصات التعليم الالكترونية ستظل تعمل بشكل طبيعي لحين استكمال العام الدراسي لجميع الطلاب.