مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال .. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي



مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

نفت مصادر حكومية ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول فرض حظر التجوال من ٣مساءا الي ٧صباحا ، واغلاق المحافظات اغلاق كامل علي من فيها ،وعدم التنقل بين الاحياء في ساعات الحظر حتي في حالات الطوارئ ، ونزول الجيش وانتشاره كاملا ف البلاد ، واغلاق المجال الجوي حتي ٢١مايو، والغاء التجمعات فوق الـ ٥ افراد.



عمليات الوزراء ترد على فرض حظر التجوال وإغلاق المجال الجوي



واضافت المصادر في تصريحات خاصة ان غرفة عمليات الوزراء لم تصدر اَي شئ بشان فرض حظر التجوال او إغلاق المجال الجوي بسبب انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

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فرض حظر التجوال وإغلاق المجال الجويوأشارت المصادر الى ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على الوزراء و المحافظين بعدم التهاون في الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في حميع المنشأت وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين وإغلاق المحال و المطاعم المخالفة فورا .وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا لا صحة له على عهدة غرفه عمليات رئاسه الوزراء ،عدم التزام المواطنين يدفع الدوله إلى المرحله الثالثة من الإجراءات.إجراءت الاحترازية لمواجهة المرحلة الثالثة١/حظرالتجوال من ٣مساءا الي ٧صباحا.٢/اغلاق المحافظات اغلاق كامل علي من فيها.٣/ ممنوع التنقل بين الاحياء في ساعات الحظر حتي في حالات الطوارئ.٤/ نزول الجيش وانتشاره كاملا ف البلاد .٥/ فتح مستشفيات الجيش والشرطة وبعض مستشفيات خاص امام الجمهور.٦/ اغلاق المجال الجوي حتي ٢١مايو.٧/ الغاء التجمعات فوق ال٥ افراد٨/ تاجيل الجامعات حتي اكتوبر.