البحوث الفلكية تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

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صورة الخبر: عيد الفطر المبارك
عيد الفطر المبارك

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أول أيام عيد الفطر المبارك، وموعد صلاة العيد بعد إجراء الحسابات الفلكية من قبل المتخصيين وأساتذة المعهد .

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثون يوما، وبذلك تكون اخر أيامه الأربعاء الموافق 12 من شهر مايو القادم .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك
وأضاف، إنه وفقا للحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر المبارك تكون يوم الخميس الموافق 13 من نفس الشهر، لافتا إلى أن صلاة عيد الفطر ستكون في تمام الساعة 5:28 دقيقة صباحا، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويكون طول الشهر 29 يوما، حيث إن الهلال سيولد يوم 11 من شهر مايو في تمام الساعة التاسعة .

القمر العملاق
وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أوضح إن القمر العملاق "سوبر مون" سيكون عند أقرب نقطة له من الأرض اليوم ، كما أنه سيبلغ أقصى لمعان له، حيث تبلغ نسبة لمعانه 99.9% هذا الوقت.

ويعد هذا القمر هو الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة هذا العام، حيث يكون في مداره في منطقة "الحضيض" وهي أقرب مسافة إلى الأرض، مما يجعله يظهر بصورة أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد، ويمكن رؤيته بالعين المجردة حتى اليوم الأربعاء الموافق 28 إبريل.

المصدر: elbalad

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