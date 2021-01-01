البحوث الفلكية تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أول أيام عيد الفطر المبارك، وموعد صلاة العيد بعد إجراء الحسابات الفلكية من قبل المتخصيين وأساتذة المعهد .
وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثون يوما، وبذلك تكون اخر أيامه الأربعاء الموافق 12 من شهر مايو القادم .
موعد صلاة عيد الفطر المبارك
وأضاف، إنه وفقا للحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر المبارك تكون يوم الخميس الموافق 13 من نفس الشهر، لافتا إلى أن صلاة عيد الفطر ستكون في تمام الساعة 5:28 دقيقة صباحا، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويكون طول الشهر 29 يوما، حيث إن الهلال سيولد يوم 11 من شهر مايو في تمام الساعة التاسعة .
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