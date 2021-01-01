بالصدفة.. شاب يعثر على صور جديدة لأحداث 11 سبتمبر

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صورة الخبر: أحداث 11 سبتمبر
أحداث 11 سبتمبر

نشر شاب مقطع فيديو عبر تيك توك عثر عليه بالصدفة في ألبوم للصور يخص أحداث 11 سبتمبر التي أثارت ضجة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية .

حسب ما ورد في صحيفة “ نيو يورك بوست" فإن شاب بالغ من العمر 19 عاما نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك ظهر خلاله صور جديدة لتفجير برج التجارة العالمي لم تظهر في أي مقطع من قبل .

علق الشاب على مقطع الفيديو و الصور، بأنه كان يبحث في ألبوم صور يخص عمته، كانو بعنوان عيد الحب و كان يضم صورا لها و لكن ظهرت صور أخرى لبرج التجارة العالمي و هو ينفجر لم يشاهدها من قبل ، وأوضحت عمته انها كانت صورا خاصة بها التقطتها فور وقوع الحادث.

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشره الشاب، بشكل واسع ، و نال الفيديو نسبة مشاهدة كبيرة تخطت الآلاف من المشاهدات .

المصدر: نيو يورك بوست

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