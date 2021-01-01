

إلغاء «معرض سيارات طوكيو» لأول مرة منذ عام 1954 إلغاء «معرض سيارات طوكيو» لأول مرة منذ عام 1954

أُلغي معرض سيارات طوكيو منذ أن تم افتتاحه للمرة الأولى عام 1954 وذلك نتيجة لاستمرار فيروس كورونا، حيث نقلت مجلة أتوموتيف نيوز أوروبا عن الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا، أكيو تويودا، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس منظم الحدث في رابطة مصنعي السيارات اليابانية، قوله للصحفيين: “لقد خلصنا إلى أنه سيكون من الصعب تقديم برامجنا الرئيسية حيث يحصل العديد من الزوار على تجربة ميزات جذابة للتنقل في بيئة آمنة “.







الحدث الذي يُعقد مرة كل سنتين – وهو عادةً ما يكون الأكبر من نوعه على مستوى العالم – يستمر دائمًا حتى الآن كما هو مقرر. ومع ذلك، فإن زيادة حالات الإصابة بفيروس Covid-19 في اليابان تثير القلق، حيث قال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إنه يفكر في إعلان حالة الطوارئ في مدن بما في ذلك طوكيو وأوساكا.

قد يعجبك أيضا...

إلغاء معرض سيارات طوكيو قبل 3 أشهر من إلغاء الأولمبياديأتي إلغاء معرض سيارات طوكيو وذلك قبل 3 أشهر من استعداد اليابان لاستضافة الأولمبياد، والتي أُجلت بالفعل لمدة عام.عندما يعود العام المُقبل أو بعده بعام، سيتم تغيير علامته التجارية لمعرض طوكيو للسيارات على أنه “معرض للتنقل” ليعكس المجال المتنوع بشكل متزايد لحلول النقل المعروضة من الشركات المصنعة اليابانية.وقال تويودا: “في المرة القادمة، نود أن نقيم حدثًا محسنًا يسمى طوكيو موبيليتي شو”. “نود أن نطلب دعمكم المستمر.”لم تكن النسخة الافتراضية لحدث 2021، التي يمكن مقارنتها بمعرض جنيف للسيارات 2020، مطروحة على الإطلاق، وفقًا لتويودا. وأوضح: “يعرض معرض طوكيو للسيارات الدراجات النارية، والسيارات الصغيرة، والمركبات الكبيرة [و] سيارات الركاب، بالإضافة إلى مركبات التنقل من الصناعات الأخرى.“على هذا النحو، نود إعطاء الأولوية لتجربة الزوار لهذه المركبات في العالم الحقيقي، ونفضل إقامة الحدث في العالم الحقيقي، وليس افتراضيًا. لذلك قررنا إلغاء الحدث.”