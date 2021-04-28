

تراجع أسعار الأسمنت الثلاثاء 27 أبريل تراجع أسعار الأسمنت الثلاثاء 27 أبريل

تراجعت أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق، مع تعاملات اليوم، الثلاثاء، 27 أبريل 2021، وذلك بعد تباين أسعار الأمس، وبلغ متوسط سعر الطن 900 جنيه.







ويرصد “صدى البلد”، أسعار الأسمنت بمختلف أنواعة وفقًا لأحدث أسعار الجملة في الأسواق.

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سجل سعر الأسمنت المسلح 910 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت العربية للأسمنت والمنيا للأسمنت 875 جنيهاً للطن، وأسمنت النهضة 850 جنيهاً للطن، وأسمنت وادي النيل 860 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت لافارج 885 جنيهاً للطن، والسويدي 910 جنيهاً للطن، وحلوان 900 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 890 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 875 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس 900 جنيها للطن وأسمنت سيناء 838 جنيها.الأسمنت الأبيضسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.الأسمنت المخلوطكما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 730 جنيهاً للطن، وأسمنت ايه وان 730 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 750 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 770 جنيهاً للطن.الأسمنت المقاومفيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 900 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 890 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 933 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 933 جنيهاً للطن.