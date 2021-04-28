

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

ارتفعت اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء بمتوسط 3 جنيهات علي مستوي اعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الاثنين.



سعر الذهب اليوم الأربعاء

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 893 جنيها.



وسجل سعر الجرام من عيار 21 الاوسع انتشارا نحو 781 جنيها.

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ووصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين اعيرة الذهب نحو 669 جنيها.بينما سجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لنحو 521 جنيها.وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6248 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 892.5 ألف جنيه.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.