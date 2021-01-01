«بلو أوريجين» تحتج لاختيار «ناسا» لمنافستها للعودة إلى القمر

«بلو أوريجين» تحتج لاختيار «ناسا» لمنافستها للعودة إلى القمر
تقدمت شركة "بلو أوريجين" للفضاء التي يملكها الملياردير الأمريكي جيف بيزوس باحتجاج رسمي أمام مكتب المساءلة الحكومية التابع للكونجرس، بسبب اختيار وكالة "ناسا" منافستها "سبيس أكس" لتطوير المركبة التي ستكلف مهمة إنزال رواد فضاء أمريكيين على سطح القمر.
وأضافت شركة "بلو أوريجين" ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ "لقد نفذت وكالة ناسا عملية استحواذ معيبة وغيرت قواعد اللعبة في اللحظة الأخيرة"، مشيرة الى أن هذا القرار يلغي فرصة المنافسة ويعرض أيضا عودة أمريكا إلى القمر -بحلول عام 2024 كما تخطط ناسا- إلى الخطر.
وكانت وكالة "ناسا" أعلنت قبل أيام عن اختيارها "سبيس أكس" التي يملكها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لتطوير المركبة الفضائية المرتقب أن تعيد البشر إلى القمر مرة أخرى في إطار المهمة "آرتميس".
إطلاق أقمار صناعية تجارية إلى الفضاء
وقد أطلقت الصين اليوم تسعة أقمار صناعية تجارية إلى الفضاء، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.
وذكر مركز تاييوان -في بيان اليوم- أن الأقمار التسعة تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز "لونجج مارش-6"، وأن الصاروخ أطلق الساعة 11:20 صباحا بتوقيت بكين.
ودخلت الأقمار الصناعية مداراتها المخططة، بما فيها قمران سيقدمان خدمات الاستشعار عن بعد المتعلقة بمسح الأراضي والبناء الحضري والزراعة والغابات والطاقة والوقاية من الكوارث وتقليلها.
وستستخدم الأقمار الصناعية الأخرى في اختبار التكنولوجيات الخاصة بتصميم منصات الأقمار الصناعية والتصوير والمراقبة في الوقت الفعلي والحصول على البيانات ونقلها، أو لتوفير خدمات مراقبة الأجسام السماوية والاستشعار عن بعد.
جدير بالذكر أن الصين تخطط لبدء بناء محطتها الفضائية في الأسابيع القليلة المقبلة، مع التخطيط لثلاث رحلات فضائية مأهولة بحلول يونيو.
ووصلت المركبة الفضائية شنتشو 12 (السفينة المقدسة) المصممة بحيث تتسع لطاقم من ثلاثة أفراد وصاروخ لونج مارش 2 إف إلى ميناء جيوتشوان الفضائي في شمال غرب الصين للتجميع النهائي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس، ولم يتم الكشف عن الموعد المحدد لإقلاع الرحلة المأهولة.
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