

«بلو أوريجين» تحتج لاختيار «ناسا» لمنافستها للعودة إلى القمر «بلو أوريجين» تحتج لاختيار «ناسا» لمنافستها للعودة إلى القمر

تقدمت شركة "بلو أوريجين" للفضاء التي يملكها الملياردير الأمريكي جيف بيزوس باحتجاج رسمي أمام مكتب المساءلة الحكومية التابع للكونجرس، بسبب اختيار وكالة "ناسا" منافستها "سبيس أكس" لتطوير المركبة التي ستكلف مهمة إنزال رواد فضاء أمريكيين على سطح القمر.



وأضافت شركة "بلو أوريجين" ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ "لقد نفذت وكالة ناسا عملية استحواذ معيبة وغيرت قواعد اللعبة في اللحظة الأخيرة"، مشيرة الى أن هذا القرار يلغي فرصة المنافسة ويعرض أيضا عودة أمريكا إلى القمر -بحلول عام 2024 كما تخطط ناسا- إلى الخطر.



وكانت وكالة "ناسا" أعلنت قبل أيام عن اختيارها "سبيس أكس" التي يملكها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لتطوير المركبة الفضائية المرتقب أن تعيد البشر إلى القمر مرة أخرى في إطار المهمة "آرتميس".

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إطلاق أقمار صناعية تجارية إلى الفضاءوقد أطلقت الصين اليوم تسعة أقمار صناعية تجارية إلى الفضاء، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.وذكر مركز تاييوان -في بيان اليوم- أن الأقمار التسعة تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز "لونجج مارش-6"، وأن الصاروخ أطلق الساعة 11:20 صباحا بتوقيت بكين.ودخلت الأقمار الصناعية مداراتها المخططة، بما فيها قمران سيقدمان خدمات الاستشعار عن بعد المتعلقة بمسح الأراضي والبناء الحضري والزراعة والغابات والطاقة والوقاية من الكوارث وتقليلها.وستستخدم الأقمار الصناعية الأخرى في اختبار التكنولوجيات الخاصة بتصميم منصات الأقمار الصناعية والتصوير والمراقبة في الوقت الفعلي والحصول على البيانات ونقلها، أو لتوفير خدمات مراقبة الأجسام السماوية والاستشعار عن بعد.جدير بالذكر أن الصين تخطط لبدء بناء محطتها الفضائية في الأسابيع القليلة المقبلة، مع التخطيط لثلاث رحلات فضائية مأهولة بحلول يونيو.ووصلت المركبة الفضائية شنتشو 12 (السفينة المقدسة) المصممة بحيث تتسع لطاقم من ثلاثة أفراد وصاروخ لونج مارش 2 إف إلى ميناء جيوتشوان الفضائي في شمال غرب الصين للتجميع النهائي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس، ولم يتم الكشف عن الموعد المحدد لإقلاع الرحلة المأهولة.