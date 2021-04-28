العملة الرقمية إيثريوم تقفز لمستوى قياسى عند 2683.65 دولار

قفزت العملة الرقمية إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بتكوين، اليوم، إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2683.65 دولار في بورصة بتستامب.
وقلصت إيثريوم مكاسبها إلى 7.39 بالمئة عند 2640.18 دولار بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت بتكوين 3.18 بالمئة إلى 54 ألف و968 دولار لكنها تبقى منخفضة أكثر من 15 بالمئة عن مستواها القياسي البالغ 64 ألف و895 دولارا الذي سجلته في الرابع عشر من أبريل.
وتلقت العملات الرقمية، يوم الإثنين، دفعة من تقارير بأن بنك جيه بي مورجان تشيس يخطط لعرض صندوق للبتكوين، وهي أحدث إشارة إلى أن ما يعتبره الكثيرون استثمارا يقوم على المضاربة يكتسب شرعية مؤسسية.
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