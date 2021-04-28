العملة الرقمية إيثريوم تقفز لمستوى قياسى عند 2683.65 دولار

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › العملة الرقمية إيثريوم تقفز لمستوى قياسى عند 2683.65 دولار

صورة الخبر: العملة الرقمية إيثريوم تقفز لمستوى قياسى عند 2683.65 دولار
العملة الرقمية إيثريوم تقفز لمستوى قياسى عند 2683.65 دولار

قفزت العملة الرقمية إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بتكوين، اليوم، إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2683.65 دولار في بورصة بتستامب.

وقلصت إيثريوم مكاسبها إلى 7.39 بالمئة عند 2640.18 دولار بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت بتكوين 3.18 بالمئة إلى 54 ألف و968 دولار لكنها تبقى منخفضة أكثر من 15 بالمئة عن مستواها القياسي البالغ 64 ألف و895 دولارا الذي سجلته في الرابع عشر من أبريل.

وتلقت العملات الرقمية، يوم الإثنين، دفعة من تقارير بأن بنك جيه بي مورجان تشيس يخطط لعرض صندوق للبتكوين، وهي أحدث إشارة إلى أن ما يعتبره الكثيرون استثمارا يقوم على المضاربة يكتسب شرعية مؤسسية.

وفي أول مارس استأنف جولدمان ساكس مكتبه لتداول العملات الرقمية بعد أسابيع من إعلان شركة تسلا استثمار 1.5 مليار دولار في بتكوين، لكن العملات المشفرة واجهت بعض المقاومة بعد أن كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لزيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية، وهي خطوة قد تكبح الاستثمار في الأصول الرقمية.



إيثريوم

إيثريوم هي منصة عامة مفتوحة المصدر معتمدة علي سلسلة الكتل يقوم بوظيفة بالعقد الذكى التي تسهل إبرام عقد علي الانترنت يحاكى العقود التقليدية في الحقيقة مع توفير عنصر الأمن والثقة.


مخترع الإثيريوم
وقد اقترح الإثيريوم في أواخر عام 2013 بواسطة المبرمج فيتاليك بوتيرين. وتم تمويل تطويره بواسطة الجماهير على الانترنت خلال يوليو-أغسطس 2014. وبدأ تشغيل المنصة في 30 يوليو 2015.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على العملة الرقمية إيثريوم تقفز لمستوى قياسى عند 2683.65 دولار

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40661

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager