مقابل 500 مليون دولار، استحوذت "تويوتا" على وحدة القيادة الذاتية في شركة "ليفت" الأميركية لخدمات نقل الركاب، في خطوة تؤكد طموحات شركة صناعة السيارات اليابانية في هذه التكنولوجيا.
وتم تنفيذ عملية الاستحواذ التي أعلن عنها الثلاثاء، من قبل "ووفن بلانت هولدنغز"، وهي شركة تابعة لـ"تويوتا" بدأت أعمالها في يناير وتركز على الابتكارات والاستثمار في مشاريع مثل المدن الذكية والروبوتات والقيادة الآلية.
وسيضم مشروع "ووفن بلانت" مهندسين وباحثين في خدمات النقل، إضافة إلى أصول البرامج وأجهزة الاستشعار وأنظمة القيادة الآلية لمواصلة تطوير التكنولوجيا، وفقا لشركة "تويوتا".
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التعليقات على "تويوتا" تقتحم سباق "السيارات ذاتية القيادة"
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