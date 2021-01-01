

3 وصفات لعمل الرنجة في شم النسيم 3 وصفات لعمل الرنجة في شم النسيم

الرنجة من أشهر الأكلات التي تقدم في مناسبة شم النسيم المصرية، ولها طرق مختلفة للإعداد.



مع اقتراب موعد شم النسيم يحرص المصريون على تقديم بعض الأكلات والتي تعتبر من ضمن العادات والتقاليد المتبعة في هذه المناسبة ومنها الفسيخ والرنجة والملوحة، والآن نتعرف سويا على طريقة عمل الرنجة بالعديد من الوصفات المميزة.



طريقة عمل الرنجة بالطحينة

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الرنجة بالطحينةالمقاديركيلو من الرنجةبصلة كبيرة2 ثمرة من الطماطم6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون3 ملاعق كبيرة من الطحينة2 من البصل الأخضرطريقة التحضيريتم شوي الرنجة وتقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم.تقطع الطماطم والبصل والبصل الأخضر إلى مكعبات صغيرة الحجم.في وعاء يتم وضع الطحينة والليمون والطماطم، والبصل والبصل الأخضر.يتم تقليبها ويضاف قطع الرنجة وتقلب.توضع في طبق التقديم وتزين بالبصل الأخضر.طريقة عمل الفسيخ بالملح الناعمطريقة عمل سلطة الرنجةسلطة الرنجةالمقاديركيلو من الرنجة2 ليمونة معصورةبصلةثمرة من الفلفل الأحمرثمرة من الفلفل الأصفرثمرة من الفلفل الرومي الحامي3 ملاعق من الطحينةزيتطريقة التحضيرتشوى الرنجة وتقطع إلى قطع صغيرة.نحضر وعاء ونضع به الرنجة ويتم تتبيلها بعصير الليمون.تقطع الخضروات وتضاف إلى الرنجة.نضع الطحينة وتقلب المكونات حتى تمتزج.نضيف إليها الزيت وتوضع في طبق التقديم.6 نصائح قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيمطريقة عمل الرنجة المطبوخةالرنجة المطبوخةالمقاديركيلو من الرنجة الفيليهربع كيلو من بطارخ الرنجةثوم مفرومصلصة طماطمثمرة من الفلفل الأحمر الحار المفرومشطةكمونخلطريقة التحضيرنضع مقلاة على النار بها الزيت والثوم والفلفل الحار ويتم تقليبهم.نضيف الصلصة والشطة والكمون مع التقليب.نضع الرنجة والبطارخ والقليل من الماء، وتقلب وتترك على النار.تغرف في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.