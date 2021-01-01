

أسهل طريقة لعمل البيض المدحرج أسهل طريقة لعمل البيض المدحرج

جاءت تسمية البيض المدحرج بهذا الاسم لأنه يدحرج في السمنة، ويمكن تناوله مع العديد من الأكلات مثل: الأرز أو الكشري والعديد من الأنواع الأخرى، كما أن للبيض طعما لذيذا سواء تم تناوله بمفرده أو مع الأكلات الأخرى، حيث يحتوي على فوائد صحية، تجعله وجبة أساسية في الإفطار.





طريقة عمل بيض مدحرج



المكونات

ملعقة صغيرة ملح.

بيض بالمقدار الذي تريده.

ملعقة متوسطة من الزبدة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود حسب الرغبة.

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الطريقةأولًا ننظف البيض من الخارج تحت صنبور الماء من الشوائب، ثم نضع البيض في إناء ونضع ماء حتى يغطي البيض.نضع الملح بمقدار ملعقة صغيرة حسب الرغبة، ثم نضيف ملعقة خل صغيرة حتى لا يتكسر البيض، أو يصعب تقشيره مع الاحتفاظ بشكله البيضاوي المتناسق.نضع الإناء على نار متوسطة لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم نخرج البيض من الإناء ونقشره، ثم نقوم بإحضار مقلاة.نضع فيها ملعقة من الزبدة ونضعها على النار لتسخن، وتبدأ بالذوبان ثم نضيف إلى الزبدة البيض المسلوق المقشر.نضيف القليل من الملح والفلفل الأسود، وننتظر إلى أن يتحمر البيض ثم نخرجه ونقدمه في أطباق التقديم.طريقة عمل بيض مدحرج مع العدس الأصفرالمكوناتزيت الذرة.كيلو أرز أبيض.بيض بالعدد المرغوب.2 ملعقة ملح متوسطة.نصف كيلو عدس أصفر.بطاطس مقطعة شرائح أو أصابع للقلي.الطريقةنقوم أولاً بخلط العدس الأصفر مع الأرز، ثم نغسلهم جيدًا ويصفى الخليط.نحضر قدرا ونرفعه على النار، ونضع فيه مقدارا من الزيت حتى يسخن ثم نضيف خليط الأرز ويقلب جيدًا مع إضافة الملح حسب الرغبة.نضيف كمية مناسبة من الماء إلى القدر، ثم يغطى ويترك حتى الغليان ثم تخفض النار حتى يتم نضج الأرز بالعدس الأصفر.في إناء آخر قشري حبات البطاطس، واغسليها بالماء جيدًا ثم ضعيها في ماء مضاف إليه الملح والخل وتترك حوالي 5 دقائق بعد تقطيعها شرائح أو أصابع.نضع طاسة على النار وفيها زيت غزير، ويترك حتى يصبح ساخنًا جدًا ثم نضيف البطاطس حتى تتحمر، ولا تقلب إلا بعد مرور 10 دقائق ولا نضع كمية كبيرة حتى تنجح طريقة عمل بطاطس كرسبي لذيذة، ثم تنشل البطاطس وتوضع على طبق فيه مناديل للتخلص من الزيت الزائد.نبدأ في عمل البيض المدحرج بالزيت، نضع قدرا على النار وفيه البيض بعد تنظيفه من الشوائب ونضيف كمة من الماء حتى تغطي البيض.نضيف ملحا وخلا لماء سلق البيض، ثم بعد مرور 3 دقائق من وقت غليانه نطفئ النار، ويقشر.نقوم بإحضار مقلاة نضع فيها ملعقة من الزيت، ونضعها على النار لتسخن وتبدأ بالذوبان، ثم نضيف البيض المسلوق.ثم ننتظر إلى أن يتحمر البيض ويقدم مع أطباق الكشري وأطباق السلطة.طريقة عمل بيض مدحرج مقليطريقة عمل بيض مدحرج مع الكشري الإسكندرانيالمكوناتكمون.6 بيضات.زيت نباتي.فلفل أسود.بصل محمر.ملعقة دقيق.بصلة مفرومة.نصف كوب خل.ملح حسب الرغبة.2 كيلو بصل جوليان.زيت أو سمن حسب الرغبة.نصف كيلو طماطم مبشورة.ملعقة من هوت صوص أو هريسة شطة.الطريقةلإعداد البصل نقوم بإحضار البصل ونقشره، ونغسله جيدًا ونقطعه ثم نغمره بالدقيق، ثم نضعه في الزيت في المقلاة على النار.مجرد أن يتحمر البصل ويصبح مقرمشا نضعه على طبق مفروش بمناديل للتخلص من الزيت، ثم نقوم بإعداد الصوص.نقوم بخلط المكونات الآتية، نضع الطماطم المبشورة والبصل المبشور والبقدونس المفروم، وهريسة الشطة أو هوت صوص وملعقة صغيرة من الملح، و3 ملاعق من الخل ونقلب جيداً.لعمل أرز الكشري نقوم أولاً بوضع القدر على النار، ونضع فيه العدس الأصفر والأرز الأبيض بعد غسلهم جيداً وتصفية الماء.ونضيف 2 ملعقة من الزيت، و1 ملعقة من السمنة وملعقة واحدة من الملح ونستمر بالتقليب إلى أن تمتزج جيدا.ثم نضيف الماء في القدر ونقوم بتغطية القدر ويترك إلى أن يجف الماء، ثم نخفض درجة الحرارة إلى أن تنضج حبات الأرز.لإعداد البيض المدحرج نقوم بوضع البيض في قدر فيه الماء على النار للسلق لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم نخرج البيض من الإناء ونقشره.ثم نقوم بإحضار مقلاة نضع فيها ملعقة من الزبدة، ونضعها على النار حتى تسخن وتبدأ الزبدة بالذوبان، ثم نضيف البيض إلى الزبدة.مجرد أن يتحمر البيض، نقوم بتقديمه مع أرز الكشري ونضع البصل والصوص.فوائد البيضيقوى العظام.يمنع الإصابة بفقر الدم.يساعد على تحسين الرؤية.مفيد لصحة الجلد والبشرة.يساعد على بناء عضلات الجسم.يحسن من صحة الدماغ ويزيد من كفاءته.يحسن وينظم مستوى الكولسترول في الدم.