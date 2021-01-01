

ما هو أفضل وقت فى اليوم لتناول الفيتامينات؟ ما هو أفضل وقت فى اليوم لتناول الفيتامينات؟

تناول الفيتامينات طريقة جيدة لدعم احتياجاتك الغذائية وما يحتاجه جسمك من عناصر غذائية، لكن يجب تناول الفيتامينات بالطريقة الصحيحة.



قال طبيب طب الأسرة بمستشفى كليفيلاند كلينيك، رودولفو بيريز جالاردو: "عندما لا يتناول الناس الفيتامينات بالطريقة الصحيحة، فإنهم لا يرون أي تحسن فلا يمكن لجسمك امتصاص الفيتامينات بالكامل إلا إذا كنت تعرف أفضل وقت لتناولها."ووفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" أوضح الدكتور بيريز-جالاردو إن الأمر ليس متعلقًا بالوقت من اليوم وإنما يتعلق أكثر بوقت ثابت يومياً مع جدول الأكل والشرب.



ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين ج وفيتامين ب 12؟



فيتامين ج وفيتامين ب 12 من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مما يعني أنك بحاجة إلى الماء لامتصاصها، ويمكنك تناول الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء على معدة فارغة مع كوب من الماء.

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وقال الدكتور بيريز جالاردو أن أفضل وقت لتناول فيتامين ب 12 هو في الصباح، لذلك لن يؤثر على نومك.ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين د والفيتامينات الأخرى التي تذوب في الدهون؟تتطلب الفيتامينات التي تذوب في الدهون دهونًا لجسمك لامتصاصها وتشمل هذه الفيتامينات:-فيتامين أ.-فيتامين د.-فيتامين هـ.-فيتامين ك.لتحقيق أقصى قدر من الامتصاص، يكون أفضل وقت لتناول فيتامين د والفيتامينات الأخرى القابلة للذوبان في الدهون بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون.وأوضح الدكتور بيريز جالاردو إن الكميات الصغيرة من الحليب أو اللبن قليل الدسم أو كامل الدسم سيفي بالغرض وكذلك تناول الطعام المطبوخ بالزيت.ما هو أفضل وقت لتناول الفيتامينات المتعددة؟يمكن أن تكون الفيتامينات المتعددة أكثر تعقيدًا فهي تحتوي غالبًا على فيتامينات قابلة للذوبان في الماء والدهون، وأفضل وقت لتناول الفيتامينات المتعددة هو وقت تناول الطعام ، لذا فإن أي دهون يمكن أن تساعد في الامتصاص.عندما تتناول فيتامينات متعددة على معدة فارغة بالماء - لا يستطيع جسمك امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون بشكل صحيح، قد ينتهي بك الأمر أيضًا باضطراب في المعدة، لذلك من أجل الامتصاص الكامل ، يوصي الدكتور بيريز جالاردو بأخذ الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء والدهون بشكل منفصل.ما هو أفضل وقت لتناول الكالسيوم؟كثير من الناس يعتبرون الكالسيوم فيتامين، لكنه في الواقع معدن، لذا ، يجب أن تكون حذرًا ولا تفرط في تناول الكالسيوم.يمكن لمعظم الناس الحصول على كمية كافية منه من الطعام ولكن إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو كنت في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث ، قال الدكتور بيريز جالاردو إنك ستحتاج إلى تناول الكالسيوم بالطريقة الصحيحة لتقليل فقدان العظام وهشاشة العظام.تأتي مكملات الكالسيوم في شكلين: كربونات الكالسيوم وسترات الكالسيوم.وأوضح الدكتور بيريز-جالاردو أن أفضل وقت لتناول الكالسيوم يعتمد على النوع الذي تتناوله.كربونات الكالسيوم: لكي يتم امتصاصه بشكل صحيح ، يحتاج هذا النوع إلى حامض في المعدة خذها مع وجبة لأنك تنتج أحماض المعدة عند تناول الطعام.سترات الكالسيوم: يمكنك تناولها مع الطعام أو بدونه لأن جسمك يستطيع امتصاصه مع أو بدون أحماض غالبًا ما يوصي الأطباء باستخدام سترات الكالسيوم للمرضى الذين يتناولون مضادات الحموضة.