

الأرصاد تكشف درجات حرارة اليوم في محافظات ومدن مصر الأرصاد تكشف درجات حرارة اليوم في محافظات ومدن مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء، الموافق 16 رمضان هجريا،حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وحارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



بينما يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدلًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



و تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء.

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وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية،وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 32 17الإسكندرية 27 17وادى النطرون 31 16طنطا 31 17شبين الكوم 32 17دمنهور 31 17بلطيم 26 16مطروح 24 16السلوم 33 15سيوة 32 13بورسعيد 26 17دمياط 25 16الزقازيق 32 16المنصورة 31 16الإسماعيلية 32 16السويس 33 16العريش 26 16رفح 25 15رأس سدر 31 18نخل 30 15نويبع 32 23طابا 29 20كاترين 30 13الطور 31 20شرم الشيخ 33 23الغردقة 32 22مرسى علم 31 22الفيوم 33 17بنى سويف 33 18المنيا 33 19أسيوط 30 20سوهاج 34 21قنا 35 24الأقصر 37 26أسوان 37 28إدفو 37 28أبوسمبل 37 27الوادى الجديد 35 23شلاتين 31 24أبورماد 32 23حلايب 29 25رأس حدربة 30 24