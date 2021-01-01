

أعراض كورونا الجديدة تظهر في 21 دولة وأبرزها الشلل والتهاب النخاع أعراض كورونا الجديدة تظهر في 21 دولة وأبرزها الشلل والتهاب النخاع

ما زال العالم يبحث عن لقاح حقيقي لفيروس كورونا الذي انتشر في جميع بلاد العالم خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ظهور الموجة الثالثة من أعراض كورونا الجديدة التي باتت أكثر شدة وعنفا على المرضى والمصابين، والتي أدت إلى تدهور الحالات المصابة بشكل صادم ومخيف.



وبخصوص أعراض كورونا الجديدة، تستمر المراكز الطبية بدراسة فيروس كورونا، للتوصل لنتائج أكثر دقة ووضوح في فهم أعراض الفيروس على المصابين، حيث اكتشفت دراسة جديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية أعراضا جديدة ومقلقة لفيروس كورونا والتي تتعلق بأعصاب المصاب.



دراسة أمريكية تكشف عن ظهور أعراض كورونا الجديدة في 21 دولة

وفيما يتعلق بأعراض كورونا الجديدة، كشفت الدراسة التي نشرت في إحدى المجلات الأمريكية وهي مجلة «فرونتيرز إن إميونولوجي» عن إصابة المريض بكورونا بالتهاب في النخاع الشوكي، والتي ثبت علميا على 43 شخصا مصابا بالفيروس.

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كما أوضحت الدراسة الخاصة بأعراض كورونا الجديدة أن هناك عددا من المرضى من 21 دولة أصيبوا بآفات في النخاع الشوكي عقب الإصابة بالفيروس، كما شملت الأعراض الشلل وخلل العضلة العاصرة أو الأمعاء.وأضافت الدراسة أن أعمار المرضى الذين أصيبوا بالشلل وآفات النخاع هم من عمر 21 إلى 73 عاما، ويوجد نصفهم من الرجال والآخر من السيدات.ما هو التهاب النخاع الشوكي؟التهاب النخاع الشوكي هو حالة عصبية نادرة تؤثر على ما بين 1.34 و4.6 شخصا في كل مليون شخص سنويا، كما يعتقد الباحثون في فروس كورونا بأن الإصابة بالتهاب النخاع الشوكي مرتفع بين المصابين ولا بد من التحقيق الفوري في ذلك الأعراض.الطفح الجلدي أبرز أعرض كورونا الجديدة في مصروكان قد أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير منذ الموجة الأولى في مصر، ولكن هناك بعض الأمور التي لم تكن شائعة في الإصابة بدأت تطفو على السطح.وأوضح عيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أكثر الأعراض المتواجدة حاليا في مصر هي الطفح الجلدي، كما أن ارتفاع درجة الحرارة لم يعد أقوى ميزة للإصابة بالفيروس، فهناك بعض من المواطنين يشتكون من آلام في البطن، أو فقدان حاستي الشم والتذوق فقط أو سيلان في الأنف.