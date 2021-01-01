قرعة كأس العرب - مصر ضد الجزائر وتواجه السودان أو ليبيا.. والمغرب مع السعودية

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صورة الخبر: كأس العرب قطر 2021
كأس العرب قطر 2021

أسفرت قرعة كأس العرب قطر 2021، التي جرت اليوم الثلاثاء، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر و(ليبيا أو السودان) و(لبنان أو جيبوتي).

وجاءت مجموعات البطولة التي تجري من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل:

المجموعة الأولى: قطر - العراق - الفائز من عمان والصومال - الفائز من البحرين والكويت

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من موريتانيا واليمن

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من الأردن وجنوب السودان - الفائز من فلسطين وجزر القمر

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من لبنان وجيبوتي - الفائز من ليبيا والسودان

وكانت مصر في التصنيف الثاني للقرعة مع الإمارات والعراق والسعودية، وتشارك مباشرة في البطولة وفقا لأنها ضمن أفضل 9 فرق في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم من بين المنتخبات الـ23 المشاركة في البطولة سواء من دور المجموعات أو التصفيات.
وسيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتستضيف قطر البطولة للاطمئنان على استعداداتها لكأس العالم 2022.

وفازت مصر بكأس العرب مرة وحيدة كانت في سوريا عام 1992.

ونالت المركز الرابع في الكويت عام 2002.

وتوجت المغرب باللقب مرة مثل تونس، وتوجت السعودية مرتين، بينما نالها العراق 4 مرات.

المصدر: filgoal

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