كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، كواليس خلافه مع حسام البدري عندما كان مديرا فنيا للنادي الأهلي .
وقال صالح جمعة في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" في أحد المرات كابتن حسام البدري شتم فيا وصحابي من خارج الوسط الرياضي".
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التعليقات على صالح جمعة: حسام البدري شتمني واتخصم مني 5 مليون جنيه في الأهلي
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