صالح جمعة: حسام البدري شتمني واتخصم مني 5 مليون جنيه في الأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › صالح جمعة: حسام البدري شتمني واتخصم مني 5 مليون جنيه في الأهلي

صورة الخبر: صالح جمعة
صالح جمعة

كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، كواليس خلافه مع حسام البدري عندما كان مديرا فنيا للنادي الأهلي .



وقال صالح جمعة في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" في أحد المرات كابتن حسام البدري شتم فيا وصحابي من خارج الوسط الرياضي".



وأضاف صالح جمعة:" حسام البدري مديري الفني ومدربي مش هقدر ارد عليه لما يشتمني"



وتابع صالح جمعة:" انا اتخصم مني فلوس كتير في النادي الأهلي واتخصم مني أكثر من 5 مليون جنيه من النادي الأهلي ".


واكمل صالح جمعة:" أكبر غرامة كانت 750 ألف جنيه ، وكابتن سيد عبد الحفيظ طلب مني ساعتها عدم الخروج والسهر ولم امتثل لكلامه ونزلت مع صحابي وقابلت أحد ابناء أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وعندما علم سيد عبد الحفيظ وقع عليا غرامة ".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صالح جمعة: حسام البدري شتمني واتخصم مني 5 مليون جنيه في الأهلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85218

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager