صالح جمعة: حسام البدري شتمني واتخصم مني 5 مليون جنيه في الأهلي



صالح جمعة صالح جمعة

كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، كواليس خلافه مع حسام البدري عندما كان مديرا فنيا للنادي الأهلي .







وقال صالح جمعة في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" في أحد المرات كابتن حسام البدري شتم فيا وصحابي من خارج الوسط الرياضي".

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وأضاف صالح جمعة:" حسام البدري مديري الفني ومدربي مش هقدر ارد عليه لما يشتمني"وتابع صالح جمعة:" انا اتخصم مني فلوس كتير في النادي الأهلي واتخصم مني أكثر من 5 مليون جنيه من النادي الأهلي ".واكمل صالح جمعة:" أكبر غرامة كانت 750 ألف جنيه ، وكابتن سيد عبد الحفيظ طلب مني ساعتها عدم الخروج والسهر ولم امتثل لكلامه ونزلت مع صحابي وقابلت أحد ابناء أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وعندما علم سيد عبد الحفيظ وقع عليا غرامة ".