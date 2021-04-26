

ننشر أسعار البلح اليوم ننشر أسعار البلح اليوم

ننشر أسعار البلح وأنواعه بسوق العبور للجملة، اليوم الاثنين 26 أبريل، 13 من شهر رمضان المبارك.







وسجلت أسعار البلح هذا العام حالة من التباين، إذ سجل البلح الإبريمي ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، والبلح الشامي ما بين 6 و 8 جنيهات للكيلو.

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ووصل سعر كيلو البلح الأبيض الغزال ما بين 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو، وبلح مركابي سجل ما بين 5 و11 جنيهًا للكيلو، أما بلح العينات فسجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 7 و15 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 8 و20 جنيهًا للكيلو.وسجل سعر البلح السكوتي ما بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 6 و14 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 8 و20 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 20 و30 جنيها للكيلو.«البلح فاكهة مباركة»يذكر أن البلح فاكهة مباركة أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بها الإفطار في رمضان، فعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرًا فالماء، فإنه طهور».«فوائد البلح»وتتعدد فوائد البلح، فعند تناوله عند بدء الإفطار يزود الجسم بنسبة كبيرة من المواد السكرية فتزول أعراض نقص السكر وينشط الجسم، لأنه يحتوي على المواد السكرية في صورة كيميائية بسيطة يجعل عملية هضمها سهلة جدًا، وإن وجود التمر منقوعًا بالماء، واحتواء الرطب على نسبة مرتفعة من الماء 65 - 70% يزود الجسم بنسبة لا بأس بها من الماء، فلا يحتاج لشرب كمية كبيرة من الماء عند الإفطار.