القابضة للتشييد: الانتهاء من مبادلة الديون بأصول غير مستغلة لبعض الشركات

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › القابضة للتشييد: الانتهاء من مبادلة الديون بأصول غير مستغلة لبعض الشركات

صورة الخبر: القابضة للتشييد: الانتهاء من مبادلة الديون بأصول غير مستغلة لبعض الشركات
القابضة للتشييد: الانتهاء من مبادلة الديون بأصول غير مستغلة لبعض الشركات

أنتهت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، من تنفيذ برنامج مبادلة ديون بعض شركاتها بأصول غير مستغلة أغلبها قطع أراضى فى العديد من المناطق والمحافظات.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن القابضة كانت قد اتفقت مع بعض الجهات الدائنة لشركاتها خاصة البنوك والتأمينات للحصول على أراضى مقابل الديون أو مقابل جزء منها والجزء الأخر تم دفعه، لافتة إنه تم بالفعل تنفيذ البرنامج بنجاح بالعديد من الشركات ولا سيما بعد تثمين تلك الأصول بمعرفة جهتين حكوميتين، حيث وافقت الجهات الدائنة على قيمة التثمين واستلمت بالفعل الأصول.

وحول أبرز الشركات التى استفادت، أوضحت المصادر إن شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم وشركة النصر العامة للمقاولات‬، استفادت بشكل كبير، وتم تسوية مديونيات تصل لنحو 4 مليارات جنيه كانت علي الشركات.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على القابضة للتشييد: الانتهاء من مبادلة الديون بأصول غير مستغلة لبعض الشركات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
49864

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager