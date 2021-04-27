

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021 سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021

قدم «الدستور» تقريرًا عن سعر الدولار، اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021، ولديكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وهي "بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عوده، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامي، وبنك القاهرة".



ونستعرض لكم تقريرًا يوميًا عن آخر تطورات السعر المصرفي للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، داخل البنوك العاملة في مصر، تشمل كافة أسعار الدولار الأمريكي، ونقدم خدمة أسعار العملات الأجنبية والعربية، حتى يستطيع القارئ المصري والعربي التعرف على أسعار العملات، التي يبحث عنها على مؤشر البحث جوجل.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021

لديكم خلال التقرير كافة أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات في البنوك، كما هو موضح بالتالي:

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